10 dấu hiệu nhà có phong thủy rất tốt

Đây là những dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang có cát khí, phong thủy tốt lành.

Có những ngôi nhà chẳng cần quá rộng, nội thất cũng không nhất thiết phải đắt tiền nhưng bước chân vào lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ. Không khí trong nhà thoáng đãng, ánh sáng vừa đủ, người sống trong đó thường ít cảm thấy bí bách, gia đình cũng thuận hòa. Theo quan niệm phong thủy, đây có thể là những dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang sở hữu nguồn năng lượng tốt. Phong thủy không chỉ xoay quanh chuyện đặt vật phẩm chiêu tài hay chọn hướng nhà. Một không gian sống có phong thủy tốt trước hết phải tạo được cảm giác cân bằng, hài hòa và dễ chịu cho con người. Nếu nhà bạn có những đặc điểm dưới đây, xin chúc mừng, rất có thể bạn đang sở hữu một không gian sống khá “có duyên” với may mắn và tài lộc.

1. Nhà có ánh sáng tự nhiên, không gian luôn sáng sủa

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ngôi nhà có phong thủy tốt là đón được ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng giúp không gian trở nên thoáng, ấm áp và có sức sống hơn. Theo phong thủy, ánh sáng được xem là yếu tố quan trọng giúp cân bằng năng lượng trong nhà. Những căn phòng quá tối, ẩm thấp hoặc thường xuyên phải bật đèn cả ngày dễ tạo cảm giác nặng nề, tù túng. Không cần thiết kế quá nhiều cửa sổ, chỉ cần tận dụng tốt nguồn sáng tự nhiên và giữ cho cửa sổ sạch sẽ, không bị đồ đạc che chắn là đã giúp ngôi nhà sáng thoáng hơn đáng kể.

2. Không khí lưu thông tốt, nhà không bị bí bách

Một căn nhà có phong thủy tốt thường tạo cảm giác thoáng và dễ thở ngay khi bước vào. Các khu vực trong nhà có sự lưu thông không khí, không bị ám mùi ẩm mốc hoặc cảm giác ngột ngạt. Theo quan niệm phong thủy, “khí” cần được lưu chuyển hài hòa thay vì bị ứ đọng. Ở góc nhìn đời sống, việc thông thoáng cũng giúp ngôi nhà dễ chịu, giảm độ ẩm và hạn chế mùi khó chịu. Bởi vậy, hãy thường xuyên mở cửa đón gió, vệ sinh cửa sổ và sắp xếp đồ đạc gọn gàng để không gian có thêm khoảng thở.

3. Cửa chính sạch sẽ, sáng thoáng

Trong phong thủy, cửa chính được xem là một vị trí quan trọng bởi đây là nơi đón người và cũng là lối vào của “khí”. Vì vậy, một căn nhà có cửa chính sạch sẽ, ngay ngắn, không bị chắn bởi quá nhiều đồ đạc thường được xem là dấu hiệu tốt. Bạn không nhất thiết phải trang trí cầu kỳ. Chỉ cần khu vực trước cửa sạch sẽ, đủ sáng, không có rác hoặc đồ vật chất đống là đã tạo cảm giác đón tiếp và thông thoáng. Đặc biệt, nếu cửa chính mở ra thuận lợi, không bị kẹt hay phát ra tiếng động khó chịu, đây cũng là một chi tiết nên lưu ý.

4. Cây cối trong nhà xanh tốt

Nếu cây cảnh trong nhà dễ sinh trưởng, lá xanh tươi, ít sâu bệnh, nhiều người quan niệm đây là dấu hiệu không gian sống có năng lượng tốt. Cây xanh không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên hơn. Một vài chậu cây phù hợp đặt ở ban công, phòng khách hoặc khu vực có ánh sáng có thể khiến không gian trở nên sinh động. Tuy nhiên, đừng vì muốn “chiêu tài” mà đặt quá nhiều cây trong nhà. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và chăm sóc chúng thường xuyên.

5. Nhà luôn gọn gàng, ít đồ đạc dư thừa

Một ngôi nhà có phong thủy tốt không nhất thiết phải sang trọng nhưng thường có sự ngăn nắp và cân đối. Đồ đạc được sắp xếp có trật tự, lối đi thông thoáng, những món không còn sử dụng được dọn bỏ thay vì chất đống. Theo quan niệm phong thủy, đồ đạc quá nhiều có thể khiến dòng khí trong nhà khó lưu chuyển. Xét về mặt thực tế, một không gian bừa bộn cũng dễ khiến con người cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy, việc dọn dẹp nhà cửa thường xuyên cũng có thể xem như một cách làm mới năng lượng cho không gian sống.

6. Phòng khách tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu

Phòng khách thường là khu vực sinh hoạt chung nên một không gian sáng sủa, thoải mái và có sự cân bằng được xem là điểm cộng về phong thủy. Nếu bước vào phòng khách mà bạn cảm thấy dễ chịu, có đủ ánh sáng, nội thất bố trí hợp lý và không bị chật chội, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Nên ưu tiên cách bài trí tạo cảm giác quây quần, tránh để đồ vật chắn ngang lối đi hoặc khiến căn phòng trở nên quá nặng nề.

7. Các thành viên trong gia đình thường cảm thấy thoải mái khi ở nhà

Một ngôi nhà có phong thủy tốt không chỉ được đánh giá bằng hướng nhà hay cách bài trí mà còn nằm ở cảm giác của những người sống bên trong. Nếu các thành viên thường muốn trở về nhà, ngủ ngon, có cảm giác thư giãn và dễ trò chuyện với nhau thì đó đã là một tín hiệu rất tích cực. Suy cho cùng, một ngôi nhà đáng sống trước hết phải là nơi mang lại cảm giác an toàn và bình yên.

8. Gia đình ít xảy ra những mâu thuẫn kéo dài

Theo quan niệm phong thủy, sự hài hòa của không gian sống có mối liên hệ nhất định với trạng thái tinh thần và các mối quan hệ trong gia đình. Nếu các thành viên biết lắng nghe nhau, không khí trong nhà nhìn chung vui vẻ, những bất đồng thường được giải quyết thay vì kéo dài, đây cũng có thể được xem là dấu hiệu của một không gian sống hài hòa. Tất nhiên, phong thủy không quyết định hoàn toàn một mối quan hệ. Cách mỗi người giao tiếp, ứng xử và vun đắp gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

9. Nhà ít góc chết, lối đi không bị cản trở

Một không gian có bố cục hợp lý, lối đi thuận tiện, không có quá nhiều góc tối hoặc khu vực bị bỏ quên thường tạo cảm giác cân bằng hơn. Theo phong thủy, dòng khí nên có sự lưu chuyển thay vì bị cản trở bởi quá nhiều vật dụng. Vì vậy, thay vì kê đồ kín mọi khoảng trống, hãy để lại những khoảng không vừa đủ. Đặc biệt, những khu vực ít sử dụng cũng nên được vệ sinh thường xuyên để tránh bụi bẩn, ẩm mốc và mùi khó chịu.

10. Sống trong nhà càng lâu càng cảm thấy bình an

Cuối cùng, dấu hiệu đáng trân trọng nhất có lẽ chính là cảm giác bình an. Một căn nhà có thể không rộng, không sang trọng nhưng nếu mỗi lần trở về bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm, ngủ ngon, tinh thần ổn định và có thêm năng lượng cho ngày mới thì đó đã là một “phong thủy tốt” theo nghĩa gần gũi nhất. Phong thủy suy cho cùng cũng hướng đến việc tạo ra một môi trường sống hài hòa giữa con người và không gian. Vì thế, thay vì quá ám ảnh với những nguyên tắc cầu kỳ, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: giữ nhà sạch sẽ, đủ ánh sáng, thông thoáng, gọn gàng và quan trọng nhất là tạo nên một không gian khiến các thành viên cảm thấy muốn trở về. Bởi một ngôi nhà có phong thủy tốt không chỉ là nơi đón tài lộc, mà còn là nơi giữ chân sự bình yên và những điều tốt đẹp ở lại lâu dài.