10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục

N.D |

Kẹo Kera do Hằng "Du mục", Quang Linh Vlogs bán thực chất là gì? Vai trò của họ và Thùy Tiên trong vụ án là gì?

Bạn muốn hiểu rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục? Thử ngay 10 câu trắc nghiệm này để khám phá chi tiết vụ án Kẹo Kera. CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/10
Hỏi 1: Công ty nào chịu trách nhiệm sản xuất kẹo Kera?
10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục - Ảnh 1.

Câu hỏi 2/10
Hỏi 2: Thành phần chính thực tế của kẹo Kera là gì?
10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục - Ảnh 2.

Câu hỏi 3/10
Hỏi 3: Ai là người chịu trách nhiệm chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol trong sản xuất kẹo Kera?

Câu hỏi 4/10
Hỏi 4: Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã quảng cáo sai sự thật như thế nào về kẹo Kera?
10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục - Ảnh 3.

Câu hỏi 5/10
Hỏi 5: Hoa hậu Thùy Tiên khai tham gia sản xuất kẹo Kera với động cơ gì?
10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục - Ảnh 4.

Câu hỏi 6/10
Hỏi 6: Vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong Công ty Chị Em Rọt là gì?

Câu hỏi 7/10
Hỏi 7: Công ty Chị Em Rọt đã bán được bao nhiêu hộp kẹo Kera và thu về bao nhiêu tiền?
10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục - Ảnh 5.

Câu hỏi 8/10
Hỏi 8: Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng từ việc bán kẹo Kera?

Câu hỏi 9/10
Hỏi 9: Tội danh nào được Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố đối với Thùy Tiên, Quang Linh, và Hằng Du Mục?

Câu hỏi 10/10
Hỏi 10: Giá sản xuất thực tế của mỗi lọ kẹo Kera là bao nhiêu?

