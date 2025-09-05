10 chi tiết làm rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục

Bạn muốn hiểu rõ vụ án Quang Linh Vlog, Thùy Tiên, Hằng Du Mục? Thử ngay 10 câu trắc nghiệm này để khám phá chi tiết vụ án Kẹo Kera. CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/10 Hỏi 1: Công ty nào chịu trách nhiệm sản xuất kẹo Kera? A. Công ty CP Kera Vietnam Sai B. Công ty CP Asia Life C. Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt Sai D. Công ty CP Sản phẩm Tự nhiên Sai

Câu hỏi 2/10 Hỏi 2: Thành phần chính thực tế của kẹo Kera là gì? A. Một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều loại bột rau và phụ gia tự nhiên Sai B. Chất Sorbitol 70% và bột rau 0,61%-0,75% C. Chất phụ gia làm tăng độ ngọt và một ít bột rau Sai D. Chất bảo quản kết hợp với bột rau tự nhiên Sai

Câu hỏi 3/10 Hỏi 3: Ai là người chịu trách nhiệm chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol trong sản xuất kẹo Kera? A. Chủ tịch Công ty CP Asia Life Nguyễn Phong B. Giám đốc Công ty CP Asia Life Nguyễn Phong Sai C. Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt Phạm Quang Linh Sai D. Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt Nguyễn Thị Thái Hằng Sai



Câu hỏi 4/10 Hỏi 4: Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã quảng cáo sai sự thật như thế nào về kẹo Kera? A. Một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc B. Một viên kẹo mang lại dinh dưỡng như rau Sai C. Một viên kẹo cung cấp chất xơ như rau Sai D. Một viên kẹo bổ sung vitamin như rau Sai

Câu hỏi 5/10 Hỏi 5: Hoa hậu Thùy Tiên khai tham gia sản xuất kẹo Kera với động cơ gì? A. Vì thấy sản phẩm có tiềm năng kinh doanh lớn Sai B. Vì thấy sản phẩm có nhiều ý tưởng hấp dẫn C. Vì thấy sản phẩm có lợi ích sức khỏe tuyệt vời Sai D. Vì thấy sản phẩm mang lại giá trị cộng đồng Sai

Câu hỏi 6/10 Hỏi 6: Vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong Công ty Chị Em Rọt là gì? A. Chủ tịch HĐQT Sai B. Cổ đông góp vốn Sai C. Cổ đông góp 30% vốn D. Đại sứ thương hiệu Sai



Câu hỏi 7/10 Hỏi 7: Công ty Chị Em Rọt đã bán được bao nhiêu hộp kẹo Kera và thu về bao nhiêu tiền? A. 120.000 hộp, hơn 18 tỷ đồng Sai B. 135.325 hộp, hơn 17,5 tỷ đồng C. 140.000 hộp, hơn 19 tỷ đồng Sai D. 130.000 hộp, hơn 16 tỷ đồng Sai

Câu hỏi 8/10 Hỏi 8: Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng từ việc bán kẹo Kera? A. 6 tỷ đồng Sai B. 7 tỷ đồng C. 8 tỷ đồng Sai D. 5 tỷ đồng Sai



Câu hỏi 9/10 Hỏi 9: Tội danh nào được Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố đối với Thùy Tiên, Quang Linh, và Hằng Du Mục? A. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Sai B. Sản xuất hàng giả là thực phẩm Sai C. Lừa dối khách hàng D. Gian lận thương mại Sai

