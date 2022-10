Dưới đây chính là top 10 những căn hộ áp mái đắt nhất hành tinh do The Richest thống kê. Nếu sở hữu hàng trăm triệu USD, liệu bạn có muốn được trải nghiệm sống tại những không gian xa hoa này?

Dome Penthouse tại Plaza New York

Penthouse mái vòm ở New York là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi xếp top 10. Ở New York, thành phố của những giấc mơ, dinh thự này nổi bật hơn bất cứ nơi nào khác. Nó được xây dựng vào năm 1907 và hiếm khi được bán rộng rãi trên thị trường.

Penthouse Dome thuộc sở hữu tư nhân của Tommy Hilfiger. Thiết kế nội thất xa hoa của căn hộ trị giá 80 triệu đô la này bao gồm đèn chùm hoành tráng và một bộ sưu tập lớn các bức tranh quý giá.

Penthouse 15 Central Park West, New York

Penthouse 15 Central Park West nằm ở Manhattan, New York, xếp ở vị trí thứ chín trong Top 10. Đây là một Penthouse rộng 6.744 foot vuông, được mua với giá lên tới 88 triệu USD vào cuối năm 2011. Dinh thự này từng thuộc về cựu chủ tịch Citigroup Sandy Weill, có 10 phòng, trong đó có 4 phòng ngủ.

Ngoài ra, trong dinh thự còn có một sân thượng bao quanh rộng hơn 2.000 bộ vuông, 4 phòng ngủ và 2 lò đốt củi. Ekaterina Rybolovleva, con gái của tỷ phú Nga Dmitry Rybobovlev, là người đã chi trả con số “khổng lồ” để sở hữu căn penthouse này.

Penthouse One57, New York

One57 là một ví dụ tuyệt vời về sự sang trọng “chỉ có trong truyền thuyết” của những tòa nhà chọc trời ở Manhattan. Ngay cả khi mới hoàn thành, tòa tháp cực kỳ sang trọng đã bán 2 Penthouse với số tiền không xác định cụ thể, nhưng ước tính lên đến hơn 90 triệu USD.

Penthouse có khoảng không gian thông tầng bằng kính, trần nhà cao gấp đôi. Nó có sáu phòng ngủ và rộng 14.000 feet vuông.

Penthouse 432 Park Avenue, New York

Penthouse 432 Park Avenue, căn hộ lớn nhất trong số 104 căn hộ nằm ở tòa nhà này, có trần cao, cửa sổ dài 10 foot x 10 foot cho phép cư dân tận hưởng trọn vẹn khung cảnh ngoạn mục từ bầu trời, với độ cao 1.200 m so với mặt đất, sàn gỗ sồi, quầy đá cẩm thạch và sàn phòng tắm có hệ thống sưởi.

Tất cả những chất lượng tuyệt vời này trong một căn hộ là lý do tại sao Căn hộ Penthouse 432 Park Avenue được xếp ở vị trí thứ bảy trong Top 10 với mức giá 95 triệu đô la. Penthouse này được coi là một trong những bất động sản đắt nhất tại thành phố New York hiện tại. Fawaz Alhokair mua Penthouse vào năm 2016 và là chủ sở hữu.

Penthouse CitySpire, New York

Căn hộ CitySpire Penthouse đứng thứ sáu trong danh sách với mức giá 100 triệu USD. Penthouse hình bát giác rộng 8.000 foot vuông này là một phần của tòa nhà chọc trời CitySpire nổi bật trên Phố Tây 56 ở thành phố New York.

Nơi đây có sáu phòng ngủ và chín phòng tắm. Các tiện nghi lớn nhất của căn hộ CitySpire Penthouse bao gồm một phòng ăn lớn, một phòng trưng bày nghệ thuật, một phòng chiếu phim và kho chứa đồ uống đủ rộng để đựng 1.000 chai.

House No 1, The Peak, Hong Kong (Trung Quốc)

Bỏ xa Thành phố New York, ở vị trí thứ năm, Hồng Kông (Trung Quốc) là nơi có House No 1, The Peak. House No 1 được xây dựng bởi Sun Hung Kai Properties và sở hữu một hồ bơi riêng khổng lồ, một sân thượng, một khu vườn xinh xắn và một bể sục.

Đó mới chỉ là một phần được công khai của dinh thự sang trọng này. Đứng từ sân thượng, bạn sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh Vịnh Victoria đầy hút hồn. Dinh thự này có giá tổng thể là 102 triệu đô la.

Tòa Nhà Woolworth Tower, New York

Woolworth Tower Residence, có giá 110 triệu đô la, là Penthouse đắt thứ tư trên thế giới nằm lại ở thành phố New York. Đây từng là một trong những công trình kiến ​​trúc lớn nhất và cao nhất trên toàn hành tinh. Woolworth Tower Residence có các tiện nghi sang trọng như phòng xông hơi khô và spa, hầm rượu vang và trung tâm thể dục.

Tuy nhiên, thực tế là mỗi căn hộ đều có tủ đựng đồ uống 185 chai, đây phải là tính năng tuyệt vời nhất mà căn hộ này có được.

Penthouse Ritz-Carlton, New York

Penthouse này nằm trên Ritz-Carlton ở New York, được tạo thành từ ba đơn vị khác nhau và sau khi kết hợp lại, nó trở thành một trong những nơi ở đắt nhất trong thành phố. Với diện tích bên trong là 15.434 feet vuông, Penthouse khổng lồ này cũng là một trong những căn hộ lớn nhất hiện có. Do đó, để sở hữu nó, người ta có thể phải bỏ ra tới 118 triệu đô la.

Penthouse D, One Hyde Park, London

London là nơi có Penthouse D, căn hộ áp mái danh giá thứ hai trên toàn thế giới. Nhà phát triển bất động sản Nick Candy đã mua căn hộ rộng 18.000 foot vuông này với giá 237 triệu USD. Nơi đây có hai tầng với 9.000 feet vuông mỗi tầng, năm phòng ngủ. Bên cạnh đó, một hồ bơi khổng lồ, một rạp hát gia đình và thậm chí là một thư viện là ba đặc điểm tuyệt vời có thể tìm thấy trong ngôi nhà này.

Penthouse trên Tháp Odeon, Monaco

Hiện tại, căn Penthouse c gọi tên Penthouse Tháp Odeon, với tổng chi phí để sở hữu có thể lên tới 440 triệu đô la. Căn hộ tuyệt đẹp này có một trung tâm y tế, một hồ bơi vô cực, mở hướng ra ban công rộng lớn với tầm nhìn trải rộng đầy hút mắt. Ngoài ra, một tài xế riêng sẽ được cung cấp để hỗ trợ bạn sắp xếp phương tiện đi lại khắp Monaco.

*Theo The Richest