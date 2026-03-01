Chúng ta vẫn quen nghe đến phong thủy nhà ở, nhưng thực tế, không gian làm việc, nơi ta gắn bó 8 tiếng mỗi ngày cũng được cho là tác động trực tiếp đến tâm trạng, sự tập trung và vận khí sự nghiệp. Dù tin ở mức độ nào, việc sắp xếp văn phòng gọn gàng, hợp lý, tạo cảm giác an tâm vẫn luôn là điều tích cực. Dưới đây là 10 nguyên tắc phong thủy công sở được nhiều người truyền tai nhau, giúp hỗ trợ con đường thăng chức, tăng lương thêm phần hanh thông.

Văn phòng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là “trường năng lượng”

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, cửa ra vào là nơi luồng khí lưu thông mạnh nhất. Vì vậy, vị trí bàn làm việc tuyệt đối không nên đặt đối diện trực tiếp cửa chính, cũng không nên quay lưng hoàn toàn ra cửa. Khi ngồi ở vị trí “đón gió” hoặc “bị gió tạt sau lưng”, bạn dễ cảm thấy bất an, mất tập trung, thậm chí ảnh hưởng đến quyết định công việc. Nếu không thể thay đổi chỗ ngồi, bạn có thể đặt một chậu cây nhỏ hoặc bình phong thấp để giảm bớt xung khí.

Một nguyên tắc quan trọng khác là chỗ ngồi cần có “điểm tựa”. Tựa lưng vào tường hoặc tủ tài liệu tượng trưng cho “có chỗ dựa”, mang ý nghĩa được nâng đỡ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tránh tựa vào cửa sổ lớn vì phía sau quá trống trải dễ tạo cảm giác chông chênh. Nếu bắt buộc phải ngồi quay lưng ra khoảng không, bạn có thể dùng ghế lưng cao để tạo thế vững vàng hơn.

Bàn làm việc gọn gàng, bước đầu của thăng tiến

Một chiếc bàn bừa bộn không chỉ khiến bạn rối mắt mà còn dễ làm đầu óc hỗn loạn. Phong thủy cho rằng mặt bàn lộn xộn cản trở dòng chảy năng lượng tích cực, trong khi khoa học cũng chứng minh môi trường gọn gàng giúp tăng hiệu suất và khả năng tập trung. Vì vậy, hãy định kỳ dọn dẹp, phân loại hồ sơ, giữ lại khoảng trống đủ để làm việc thoải mái. Sự ngăn nắp đôi khi chính là bước khởi đầu cho những cơ hội mới.

Bạn cũng có thể đặt một vài chậu cây lá rộng trên bàn. Cây xanh không chỉ thanh lọc không khí mà còn tạo cảm giác dễ chịu, giúp cải thiện các mối quan hệ nơi công sở. Trong quan niệm dân gian, cây xanh còn tượng trưng cho tài lộc sinh sôi, hỗ trợ vận may tiền bạc.

Một chi tiết thú vị thường được nhắc đến là nguyên tắc “tả Thanh Long – hữu Bạch Hổ”. Theo đó, bên trái bàn làm việc nên cao hơn bên phải. Bạn có thể đặt chồng tài liệu, sách hoặc vật trang trí cao hơn ở phía trái, còn bên phải nên để thấp và gọn. Cách sắp xếp này được cho là giúp tăng vận thăng tiến, đồng thời hạn chế thị phi, tiểu nhân nơi công sở.

Những điều nên tránh để không “mất điểm” phong thủy

Gương là vật dụng quen thuộc nhưng không nên đặt đối diện bàn làm việc, đặc biệt là chiếu thẳng vào người ngồi. Trong phong thủy, gương được gọi là “quang sát”, dễ phản chiếu và khuếch tán nguồn năng lượng không tốt. Ngoài ra, việc nhìn thấy hình ảnh của mình liên tục cũng khiến bạn mất tập trung.

Bàn làm việc cũng không nên hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vốn là nơi xả thải, theo quan niệm truyền thống mang nhiều uế khí. Ngồi đối diện lâu ngày dễ tạo cảm giác mệt mỏi, ảnh hưởng tinh thần. Nếu không thể đổi vị trí, bạn có thể đóng cửa thường xuyên và đặt một chậu cây nhỏ trước khu vực đó để hóa giải phần nào.

Một điều tưởng nhỏ nhưng lại quan trọng là tình trạng bàn ghế. Bàn làm việc bị sứt mẻ, gãy góc hay lung lay được cho là ảnh hưởng đến đường công danh. Thực tế, một chiếc bàn chắc chắn, sạch sẽ cũng giúp bạn cảm thấy tự tin và chuyên nghiệp hơn trong mắt đồng nghiệp, cấp trên.

Ngoài ra, tránh ngồi dưới xà ngang hoặc đèn chùm lớn treo ngay phía trên đầu. Cảm giác bị “đè nặng” vô hình có thể khiến bạn căng thẳng, áp lực. Nếu không thể thay đổi, bạn có thể trang trí trần nhà hoặc dùng vật che để giảm cảm giác chèn ép.

Cuối cùng, bàn làm việc không nên đặt chéo, xiên vẹo giữa phòng. Hãy kê ít nhất một góc bàn sát tường để tạo thế vững chãi. Sự ổn định trong cách bài trí cũng phản ánh mong muốn ổn định trong sự nghiệp.

Nhiều người thích bày trí bàn làm việc bằng cây xanh, tượng linh vật hoặc vật phẩm cầu may để giải tỏa áp lực. Điều này hoàn toàn không sai, miễn là bạn nhớ nguyên tắc “trái cao – phải thấp”: Vật cao như sách, mô hình, tháp trang trí nên đặt bên trái; bên phải ưu tiên những món nhỏ như cốc nước, bút, sổ tay.

Suy cho cùng, phong thủy không phải là phép màu thay thế nỗ lực. Nó chỉ là cách tạo ra môi trường khiến ta an tâm, tự tin và có thêm động lực. Khi tâm thế ổn định, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa, và cơ hội thăng chức, tăng lương cũng vì thế mà dễ tìm đến hơn.

Giữa guồng quay áp lực của công sở, đôi khi chỉ cần xoay lại chiếc ghế, dọn lại mặt bàn hay đặt thêm một chậu cây xanh, bạn đã tự trao cho mình một khởi đầu mới. Và biết đâu, sự thay đổi nhỏ hôm nay lại mở ra một bước tiến dài trong sự nghiệp ngày mai.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)