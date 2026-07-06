1 triệu bài viết tranh cãi, yêu cầu loại nghệ sĩ này khỏi show Chông Gai

Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, anh trai này bất ngờ trở thành cái tên gây tranh cãi.

Tối 4/7, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng, tiếp tục hành trình Công diễn Hội ngộ với loạt sân khấu solo và tiết mục nhóm của 33 Anh tài. Ngay sau khi phát sóng, chương trình nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội với hàng loạt bài viết nhận xét từ chất lượng các tiết mục, kết quả chấm điểm cho đến màn tái xuất của Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê.

BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê hóa “Biệt đội tái xuất” trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Theo đó trên nền tảng Threads, chủ đề "Neko Lê trình diễn tại Anh Trai" hiện xuất hiện trong mục Đang thịnh hành với 1 triệu bài viết. Đáng nói, phần lớn các bài đăng đều xoay quanh màn trình diễn của nam nghệ sĩ, thậm chí xuất hiện không ít ý kiến yêu cầu chương trình loại anh khỏi hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 .

“Neko Lê trình diễn tại Anh Trai” đang có tới 1 triệu bài viết liên quan

Làn sóng tranh luận bắt nguồn từ màn xuất hiện của Neko Lê trong Công diễn Hội ngộ. Ở vòng này, anh lựa chọn ca khúc Do U See cho phần thi solo trước khi cùng Biệt Đội Tái Xuất mang đến sân khấu Xin Hãy Thứ Tha.

Tuy nhiên, màn trở lại của nhóm Anh tài mùa đầu lại không tạo được hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Nhiều khán giả cho rằng Biệt Đội Tái Xuất sở hữu lợi thế lớn khi đều là những gương mặt quen thuộc, từng đi qua mùa đầu và chuỗi concert của chương trình. Chính vì vậy, người xem kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng sân khấu.

Trong số các thành viên, Neko Lê là người nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất. Trên Threads, không ít bài đăng nhận xét tiết mục Do U See chưa đủ sức thuyết phục cả về giọng hát lẫn khả năng làm chủ sân khấu. Một số ý kiến còn cho rằng phần dàn dựng và biểu diễn thiên về yếu tố thị giác nhưng chưa tạo được điểm nhấn về âm nhạc.

Nhiều netizen cũng đặt câu hỏi về việc Neko Lê tiếp tục góp mặt ở mùa 2. Nếu đặt lên bàn cân với nhiều Anh tài mới thì anh chưa tạo được dấu ấn nổi bật về chuyên môn, trong khi lại sở hữu lợi thế lớn về độ nhận diện sau mùa đầu tiên.

Neko Lê nhận nhiều ý kiến trái chiều sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Nhiều bài đăng đòi loại Neko ra khỏi chương trình

Bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác về tranh cãi màn trình diễn của Neko Lê

Không chỉ dừng ở câu chuyện trình diễn, kết quả của Công diễn Hội ngộ cũng khiến những tranh luận tiếp tục leo thang. Biệt Đội Tái Xuất giành 1.660 điểm, xếp thứ hai sau vòng thi. Kết quả này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi theo nhiều ý kiến, phần trình diễn của nhóm chưa thực sự nổi bật so với một số đội khác. Điều này càng khiến những cuộc tranh luận về Neko Lê và lợi thế của các Anh tài mùa đầu xuất hiện dày đặc hơn trên mạng xã hội.

Biệt đội Tái Xuất đứng top 2 với số điểm 1.660

Kết quả của chương trình làm bùng nổ nhiều tranh cãi

Dẫu vậy, giữa làn sóng chỉ trích, cũng có rất nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ nam nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng việc chỉ đánh giá Neko Lê qua một sân khấu là khá khắt khe, đặc biệt khi anh vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Theo nhiều nhận định, thế mạnh của Neko Lê nằm ở khả năng khuấy động không khí, kết nối khán giả và mang đến màu sắc giải trí trên sân khấu hơn là phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.

Không ít bài đăng cũng cho rằng Neko Lê đang trở thành "tâm điểm hứng chỉ trích" vì kỳ vọng dành cho Biệt Đội Tái Xuất quá lớn. Là một trong những gương mặt trở lại từ mùa đầu, mọi màn trình diễn của Neko Lê đều bị soi xét kỹ hơn so với các Anh tài mới. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc xuất hiện những lời kêu gọi loại Neko Lê ngay sau một công diễn là quá vội vàng. Theo họ, hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn rất dài và anh vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh bản thân ở các vòng thi tiếp theo.

Dù nhận về tranh cãi nhưng màn trình diễn của Neko Lê vẫn khiến các fan cảm thấy tự hào

Hiện tại, chủ đề "Neko Lê trình diễn tại Anh Trai" vẫn tiếp tục nằm trong danh sách xu hướng trên Threads, cho thấy sức nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một bên cho rằng nam nghệ sĩ chưa đáp ứng được kỳ vọng và nên dừng cuộc chơi, trong khi bên còn lại tin rằng Neko Lê đang chịu áp lực lớn từ sự kỳ vọng của khán giả dành cho những Anh tài trở lại. Dù đứng ở góc nhìn nào, khó có thể phủ nhận rằng sau tập 2, Neko Lê đang là cái tên tạo ra cuộc tranh luận lớn nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 .

Trước đó vào thời điểm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chưa lên sóng, Neko Lê cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện trong đoạn clip tổng duyệt ca khúc Yêu Em Dại Khờ được lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ với đoạn video ngắn, phần thể hiện của Neko Lê đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả nhận xét anh hát chưa ổn định, có những đoạn chênh phô, hụt hơi và chưa đủ thuyết phục nếu đặt cạnh nhiều Anh tài khác.

Clip Neko Lê gây tranh cãi với đoạn clip tổng duyệt ca khúc Yêu Em Dại Khờ

Đoạn clip nhanh chóng kéo theo làn sóng tranh luận trên MXH. Không ít bài đăng cho rằng Neko Lê là một trong những gương mặt yếu nhất về chuyên môn âm nhạc của chương trình, thậm chí xuất hiện những ý kiến yêu cầu nhà sản xuất cân nhắc loại nam nghệ sĩ khỏi hành trình ngay từ những vòng đầu. Chính vì vậy, khi tập 2 chính thức phát sóng, màn trình diễn của Neko Lê tiếp tục bị đặt dưới "kính hiển vi" khiến anh càng nhận thêm nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Neko Lê từng đích thân lên tiếng về đoạn clip nhận về nhiều tranh cãi trên MXH

Ảnh: FB, Threads