1 thành viên SNSD khóc lóc van xin Tiffany đừng cưới tài tử bị phốt thao túng tâm lý

Tiffany (SNSD) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han hồi cuối tháng 2 và chính thức trở thành vợ người ta. Kể từ đó tới nay, từng động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Đến sáng 6/4, tờ Newsen cho hay, Tiffany và thành viên cùng nhóm Hyoyeon vừa làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Tại đây, Tiffany khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiết lộ chuyện em út SNSD - Seohyun đã ra sức ngăn cản cô cưới Byun Yo Han: “Seohyun đột nhiên khóc nức nở van xin tôi ‘Em không thể để chị đi cưới chồng được’. Lúc đó tôi phải nhắc nhở em ấy rằng năm nay tôi đã 37 tuổi rồi”.

Seohyun đã khóc lóc van xin Tiffany đừng cưới Byun Yo Han. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Hyoyeon cho biết cô đã rất sốc khi hay tin Tiffany cưới chồng: “Tôi thực sự đã vô cùng ngạc nhiên. Với Tiffany, tôi từng nghĩ nếu cô ấy chịu kết hôn thì đúng là chuyện may mắn, khiến tôi lấy làm nhẹ nhõm. Vì cô ấy cực kỳ đắm chìm vào công việc luôn ấy, cảm giác như cô ấy yêu công việc đến mức không thể thoát ra được. Chính vì thế tôi mới thấy bất ngờ khi cô ấy cuối cùng cũng chịu kết hôn như vậy”.

Khi được hỏi về lý do quyết định chọn cuộc sống hôn nhân thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc, Tiffany bày tỏ: “Đó là bởi vì tôi nhận ra 1 người mà mình muốn dành khoảng thời gian quý báu bên anh ấy đã thực sự xuất hiện rồi”.

Hyoyeon thấy nhẹ nhõm khi Tiffany cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng. Ảnh: Nate

Tiffany đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đột ngột thông báo hẹn hò, tiến đến hôn nhân với nam diễn viên Byun Yo Han vào tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 27/2, tất cả như hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Dù chưa ấn định ngày cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ nhưng giờ đây, Tiffany - Byun Yo Han đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi mới của showbiz nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Theo 1 nguồn tin, 2 nghệ sĩ dự kiến tổ chức 1 đám cưới riêng tư, đơn giản trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình.

Theo truyền thông xứ kim chi, cặp đôi dự đính kết hôn vào mùa thu năm nay. Ảnh: Naver

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Tiffany sở hữu mắt cười đặc trưng, là nữ thần trong mộng của hàng triệu chàng trai. Ảnh: X

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine,...

Hồi đầu năm 2025, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối, đặt ra nhiều nghi vấn. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa Byun Yo Han và Kim Go Eun như sau:

Byun Yo Han: Anh không phải kiểu người dựa dẫm. Đây chỉ là câu chuyện của anh, nên anh hy vọng em đừng phán xét khi chưa lắng nghe. Anh có thể kể cho em nghe từng phần của câu chuyện đó. Chỉ có vậy thôi. Kim Go Eun: Anh à, chúng ta có thể dừng lại được rồi. Đừng cố gắng quá nữa. Byun Yo Han: Em có nghĩ là anh đang cố quá không? Vấn đề là phải tin vào ý muốn của Chúa cho đến phút cuối cùng. Kim Go Eun: Em xin lỗi, nhưng anh luôn lấy Chúa làm cái cớ. Đó là cảm giác của em. Byun Yo Han: Đừng phủ nhận nữa và hãy cầu nguyện đi. Em là người anh yêu.