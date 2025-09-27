1 phần của tỏi 10 người ăn thì 9 người vứt bỏ mà không biết có tới 6 "chất vàng" cho tim mạch, chống lão hóa "thần kỳ"

Trong căn bếp của hầu hết gia đình Việt, tỏi là gia vị quen thuộc, góp mặt từ món xào, món kho cho tới nước chấm. Nhưng có một sự thật ít ai ngờ: hầu như 10 người thì có tới 9 người đều bóc sạch lớp vỏ lụa bên ngoài tép tỏi và vứt đi ngay, trong khi đó mới chính là “kho báu” dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe.

6 chất "vàng" trong lớp vỏ lụa của tỏi

Theo Tiến sĩ Marilyn Glenville (Mỹ) lớp vỏ mỏng như giấy bao quanh tép tỏi tưởng chỉ để bảo vệ nhưng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt tốt cho tim mạch và chống lão hóa. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí danh tiếng Journal of Agricultural and Food Chemistry cũng khẳng định lớp vỏ lụa này chứa tới 6 hợp chất chống oxy hóa rất quý:

- N-trans-Coumaroyloctopamine: Hợp chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

- N-trans-Feruloyloctopamine: Tương tự như N-trans-Coumaroyloctopamine, hợp chất này cũng có tác dụng chống oxy hóa vượt trội, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

- Guaiacylglycerol-β-ferulic acid ether: Đây là một hợp chất có tác dụng chống viêm, giúp giảm sưng và đau nhức. Khả năng này đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh viêm mạn tính.

- Guaiacylglycerol-β-caffeic acid ether: Hợp chất này được biết đến với khả năng bảo vệ gan, giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn trong việc thanh lọc các độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

- Trans-Coumaric acid: Hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Nó giúp chống lại sự oxy hóa của cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa quá trình hình thành mảng bám trên thành động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa và các bệnh tim mạch.

- Trans-Ferulic acid: Được mệnh danh là "siêu chiến binh" chống lão hóa, trans-Ferulic acid không chỉ chống oxy hóa mà còn có khả năng hấp thụ tia cực tím (UV), giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Hợp chất này còn được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da để chống lão hóa và làm sáng da.

Tận dụng vỏ lụa của tỏi thế nào mới tốt?

Dù vỏ lụa tỏi giàu dưỡng chất, nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng. Dưới đây là vài gợi ý:

- Làm trà thảo mộc: Rửa sạch và phơi khô vỏ tỏi, sau đó cho vào nước sôi hãm như pha trà. Có thể thêm một chút mật ong hoặc gừng để dễ uống hơn.

- Thêm vào món hầm, súp: Khi nấu các món hầm xương, súp hoặc canh, hãy cho cả củ tỏi còn nguyên vỏ vào. Lớp vỏ sẽ giải phóng các chất dinh dưỡng và tạo hương vị thơm ngon cho món ăn. Sau khi món ăn chín, bạn có thể vớt bỏ vỏ tỏi.

- Chế biến thành bột gia vị: Vỏ tỏi đã phơi khô có thể được xay nhuyễn thành bột mịn. Bột này có thể dùng làm gia vị rắc lên các món ăn, vừa tạo mùi thơm đặc trưng vừa bổ sung chất chống oxy hóa.

- Sử dụng làm nước luộc rau củ: Cho một nắm vỏ tỏi vào nước luộc rau củ để tăng thêm hương vị và dưỡng chất.

- Ngâm rượu: Vỏ tỏi khô có thể ngâm với rượu trắng để tạo thành một loại rượu thuốc. Cách này được nhiều người dùng để bồi bổ sức khỏe.

Khi tận dụng vỏ tỏi, điều quan trọng nhất là bạn phải chọn tỏi tươi, sạch, không bị nấm mốc hoặc phun thuốc hóa học. Hãy rửa vỏ tỏi thật kỹ dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất còn sót lại. Chỉ sử dụng vỏ lụa mỏng bên trong, không dùng lớp vỏ cứng và bẩn bên ngoài. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, bạn có thể phơi khô hoặc rang nhẹ vỏ tỏi trước khi chế biến để giữ được hương vị và đảm bảo an toàn vệ sinh.