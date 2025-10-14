1 nàng Hậu ly dị, bị từ mặt vì "cảnh nóng": Nhìn lại xuất thân, học vấn thật không khỏi tiếc nuối

Ông Hồng sinh ở Hong Kong (Trung Quốc), đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1989, sau đó chinh phục màn ảnh với những vai ngoan hiền nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Sau đó, cô tham gia một số phim cấp ba. Thập niên 1990, Ông Hồng lưu dấu ấn qua Trạng sư Tống Thế Kiệt (đóng cùng Châu Tinh Trì), Túy quyền 2 (đóng cùng Thành Long), Tứ đại tài tử, Phật sống Tế Công, Đại Đường song long truyện, Tú nương Lan Hinh...

Ông Hồng sinh ở Hong Kong (Trung Quốc)

Để tìm hướng đi riêng, Ông Hồng đồng ý tham gia những bộ phim có nhiều cảnh "nóng", khoe da thịt trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của Ông Hồng khiến bố mẹ nổi giận, tuyên bố từ mặt cô.

Năm 2003, Ông Hồng quyết định kết hôn với doanh nhân họ Ngũ nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không ngọt ngào như mong đợi. Quá khứ đóng phim "nóng" trở thành vết nhơ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô. Gia đình chồng không tôn trọng Ông Hồng. Chỉ 3 năm sau khi chung sống, Ông Hồng và doanh nhân Ngũ Vỹ Kiện chia tay.

Sau đó, cựu Hoa hậu tái hôn. Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti. Cả hai kết hôn năm 2007, có một cô con gái chung tên Lưu Thì (Crystal Liu).

Xuất thân gia đình tri thức danh giá

Được biết, cha mẹ Ông Hồng đều làm việc tại Đại học Thanh Hoa, còn ông nội là kỹ sư thiết kế của Nhà máy Vũ khí Hán Dương thời cuối triều Thanh. Sau này, cả gia đình chuyển đến Hồng Kông sinh sống, và Ông Hồng là đứa con duy nhất sinh ra tại Hồng Kông. Từ nhỏ, cô được cha mẹ quản lý và dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.

Theo logic, với hoàn cảnh gia đình như vậy, một đứa trẻ nên theo đuổi sự nghiệp học vấn hoặc một công việc ổn định như thi công chức. Nhưng Ông Hồng không phải là kiểu trẻ em tuân thủ luật lệ từ khi còn nhỏ. Cô đặc biệt yêu thích khiêu vũ và mơ ước một ngày nào đó được đứng trên sân khấu và trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Năm 13 tuổi, Ông Hồng bắt đầu học múa tại Bắc Kinh. Học khiêu vũ rất khó khăn vào thời đó. Ông Hồng nghiến răng và kiên trì trong nhiều năm. Ngay khi ước mơ sắp thành hiện thực, cô đã bị thương ở eo trong một buổi tập luyện. Vết thương rất nghiêm trọng và bác sĩ đã nói thẳng với cô rằng cô không thể tiếp tục luyện tập khiêu vũ cường độ cao nữa.

Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti. Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti.

Đối với một cô gái coi khiêu vũ là cuộc sống của mình, cú sốc này gần như là một đòn tàn phá. Giấc mơ nhảy múa tan vỡ, Ông Hồng không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc cô cảm thấy lạc lõng, cuộc thi Hoa hậu Châu Á năm 1989 bắt đầu nhận đơn đăng ký.

Ông Hồng xinh đẹp và có vóc dáng tuyệt vời, nên bạn bè đã rủ cô thử sức. Không còn việc gì khác, cô quyết định tham gia chỉ để cho vui. Bất ngờ, cô giành giải nhất và được ký hợp đồng với Đài Truyền hình Châu Á ngay tại chỗ.

Về người chồng thứ hai, nữ diễn viên cũng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô lại tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Quyết không cho con vào ngành giải trí

Về con gái mình, Crystal, Ông Hồng có cách nuôi dạy vừa hiện đại vừa truyền thống. Cô tôn trọng con nhưng vẫn kiên quyết ở một số khía cạnh.

Crystal hiện đã 18 tuổi và rất xinh đẹp, thừa hưởng hoàn hảo gen tốt của mẹ. Theo logic, với vẻ đẹp như vậy, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một ngôi sao trong ngành giải trí, với những lời mời đóng phim và quảng cáo ồ ạt. Tuy nhiên, cựu Hoa hậu và chồng lại nhất trí không cho con gái mình bước vào ngành giải trí.

Bản thân đã trải qua nhiều năm trong ngành, Ông Hồng hiểu quá rõ nó nguy hiểm như thế nào. Cô đã từng trải qua việc bị đàm tiếu, tấn công và làm tổn thương, và không muốn con gái mình phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa. Ông Hồng không muốn con gái mình, Thủy Tịnh, làm những điều mà sau này cô sẽ hối hận vì danh vọng và tiền bạc.

Ông Hồng thường xuyên trò chuyện với con gái, nhắc nhở con rằng thế giới ngoài kia rất phức tạp và không phải nơi nào cũng phù hợp với con. Con gái nên học hành chăm chỉ, tìm một công việc ổn định và sống một cuộc sống giản dị.