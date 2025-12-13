Nhiều người lúc nào cũng muốn tiết kiệm, và cách phổ biến nhất là chọn cái rẻ nhất. Nhưng đây lại là sai lầm tài chính lớn nhất mà gần như ai cũng mắc: đồ rẻ không giúp bạn tiết kiệm, nó chỉ khiến bạn tốn nhiều hơn theo thời gian.

Cảm giác “mua rẻ là khôn” khiến bạn bỏ qua thứ quan trọng nhất: tuổi thọ sản phẩm và chi phí lặp lại. Một cái hộp 20k hỏng sau 2 tháng, một chiếc bình 40k rò nước sau 3 tháng, một cái chảo 99k bong chống dính sau vài lần dùng. Tính ra chỉ trong một năm, số lần thay mới khiến bạn tiêu gấp đôi, gấp ba so với việc đầu tư một món bền ngay từ đầu.

Ảnh minh hoạ

Cái nguy hiểm nằm ở chỗ: bạn tưởng mình đang tiết kiệm thật. Tâm lý “tôi chọn giá thấp nhất rồi” khiến bạn không rà soát chi tiêu, không tính cost-per-use, càng dễ bị dụ bởi sale rẻ và càng mua nhiều món chất lượng thấp. Nhà thì đầy đồ lặt vặt nhưng chẳng món nào dùng lâu, còn ví thì vơi đi từ từ mà không biết vì sao.

Thực tế rất đơn giản: cùng một món đồ, người mua rẻ có thể tốn nhiều hơn người mua đắt. Một chiếc bình 120k dùng cả năm rẻ hơn 4 chiếc bình 40k phải thay liên tục. Áp vào đồ bếp, đồ điện, giày dép, quần áo… con số thậm chí còn “đau ví” hơn nữa.

Nên muốn tiết kiệm thật sự, đừng mua cái rẻ nhất - hãy mua cái đúng nhất. Tính chi phí theo số lần dùng, ưu tiên chất lượng cho những món sử dụng hằng ngày, mua ít nhưng bền, và chọn sản phẩm đáng tin thay vì giá rẻ nhất. Tiết kiệm không nằm ở việc trả ít tiền lúc mua, mà ở việc không phải mua lại nhiều lần.