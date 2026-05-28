Sau khi có con, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu cảm thấy chuyện gần gũi riêng tư trở thành một việc khá khó xử. Làm sao để không bị con phát hiện? Nếu lỡ bị thấy thì nên giải thích thế nào? Đối diện với ánh mắt ngây thơ và câu hỏi kiểu: Ba mẹ đang làm gì vậy? nhiều phụ huynh thực sự lúng túng.

Nhiều người từng bị ám ảnh khi vô tình nhìn thấy cảnh này lúc nhỏ

Có một chủ đề trên diễn đàn từng hỏi mọi người: Lần đầu tiên bạn vô tình thấy bố mẹ thân mật là khi mấy tuổi? Cảm giác thế nào? Bài đăng thu hút rất nhiều bình luận. Không ít người kể rằng thời thơ ấu họ từng vô tình nhìn thấy cha mẹ quan hệ.

Đa số đều nói đó là trải nghiệm khiến họ bị sốc, thậm chí bật khóc dù lúc ấy chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhiều người mô tả rằng cảm giác mạnh về hình ảnh lúc đó khiến họ có một nỗi bất an mơ hồ, giống như bị bỏ rơi hoặc mất an toàn. Điều này cho thấy với trẻ nhỏ, đây thường không phải trải nghiệm dễ chịu.

Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ khỏa thân trước mặt mình, lại xuất hiện những động tác "giằng co", "mạnh bạo" mà trẻ chưa hiểu được ý nghĩa, cú sốc tâm lý với một đứa trẻ còn non nớt có thể khá lớn. Các em dễ sinh ra cảm xúc tiêu cực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những cha mẹ vốn ngày thường dịu dàng, nhưng khi thân mật lại có biểu hiện quá khác lạ, có thể khiến trẻ cảm thấy xa lạ, thậm chí có cảm giác bị lừa dối hoặc bị bỏ rơi. Một số trẻ còn cảm thấy cha mẹ "đáng sợ", "giả tạo", từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thậm chí khi trưởng thành, có người vẫn nhớ mãi cảnh tượng ấy, gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình cảm sau này.

Một số nghiên cứu cho rằng, việc trẻ tiếp xúc quá sớm với hình ảnh tình dục của người lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lệch lạc trong nhận thức về tình dục hoặc hành vi tình dục không phù hợp ở tuổi vị thành niên.

Nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ trực tiếp nhìn thấy cảnh riêng tư của cha mẹ là: ngủ chung quá lâu, không khóa cửa phòng, thiếu không gian riêng trong gia đình

Trong nhiều gia đình châu Á, trẻ thường ngủ cùng bố mẹ tới khá lớn. Từ thời bé sơ sinh, việc ở sát cha mẹ là điều cần thiết: bú đêm, thay tã, dỗ ngủ, chăm sóc khi ốm… Nhưng lâu dần, trẻ sẽ quen với trạng thái không có khoảng cách, coi việc luôn ở cạnh cha mẹ là điều đương nhiên. Khi cha mẹ đột nhiên đóng cửa phòng hoặc muốn có không gian riêng, trẻ có thể cảm thấy khó chịu, hụt hẫng hoặc bị bỏ rơi.

Về phía người lớn, nhiều cha mẹ cũng quen với việc mọi thứ đều xoay quanh con. Có người sau khi sinh con thậm chí tắm hay đi vệ sinh cũng không còn đóng cửa nữa.

Dần dần, khái niệm riêng tư trong gia đình gần như biến mất. Nếu trẻ được làm quen sớm với việc: gõ cửa trước khi vào phòng, cha mẹ cũng có không gian riêng, ai cũng cần được tôn trọng sự riêng tư thì các em sẽ thích nghi rất nhanh và không cảm thấy bị tổn thương.

Nếu chuyện đã xảy ra, điều quan trọng nhất là thái độ của cha mẹ

Nếu cảm thấy ngại, cha mẹ có thể giải thích nhẹ nhàng: Ba mẹ đang chơi một trò vận động của người lớn. Trẻ con chưa phù hợp vì có thể bị đau. Nếu con đã có hiểu biết nhất định về cơ thể và giới tính, cha mẹ cũng có thể cởi mở hơn: Đó là cách thể hiện tình cảm của người lớn và cũng liên quan đến việc sinh em bé. Vì vậy chỉ diễn ra giữa ba mẹ thôi. Sau đó, đừng quên dạy trẻ về ranh giới riêng tư: Nếu lần sau ba mẹ đóng cửa phòng thì con nhớ gõ cửa trước khi vào nhé.

Điều quan trọng là cha mẹ nên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Dù đang làm gì cũng nên dừng lại ngay, trấn an con và giải thích phù hợp. Bởi mọi phản ứng quá dữ dội, hoảng hốt hay la mắng đều có thể để lại ấn tượng tiêu cực sâu hơn trong lòng trẻ.

Trẻ nhỏ chưa hiểu hết chuyện người lớn, nhưng lại rất nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ. Nếu người lớn phản ứng quá sợ hãi, xấu hổ hay tức giận, trẻ có thể cảm thấy mình vừa chứng kiến điều gì đó đáng sợ hoặc cấm kỵ.

Ngược lại, một thái độ bình tĩnh, tự nhiên và phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp trẻ hiểu rằng: cơ thể là điều bình thường; tình yêu của cha mẹ không đáng sợ và mỗi người đều cần có không gian riêng tư của mình. Khi lớn dần, trẻ sẽ ngày càng tò mò về những hành động thân mật giữa người lớn.

Điều cha mẹ cần làm là giúp con hiểu đúng về nó. Vào thời điểm phù hợp, cha mẹ có thể giải thích cho con những kiến thức cơ bản về giới tính, cơ thể và tình yêu. Có thể mua cho trẻ các sách hoặc truyện tranh giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi rồi cùng đọc với con.

Điều này giúp trẻ hiểu đúng về cơ thể mình, không xem tình dục là điều quá bí ẩn, xây dựng nhận thức lành mạnh và tâm lý ổn định