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1 Anh trai say hi bất ngờ xuống tóc, phát nguyện ăn chay

Minh Ngọc
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Diễn viên 9x phát nguyện ăn chay và giữ giới trong 3 tháng.

Otis từng được khán giả trẻ biết đến qua các dự án phim và web-drama, đặc biệt là một số sản phẩm của FAPTV. Sở hữu ngoại hình điển trai, Otis từng được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh "nam thần học đường". Năm 2024, anh nhận được sự quan tâm khi tham gia Anh trai say hi.

Otis mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh xuống tóc. Sự thay đổi ngoại hình đột ngột của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Otis chia sẻ về quyết định xuống tóc và thực hiện một lời phát nguyện dành cho bản thân, sẽ ăn chay trong vòng 3 tháng.

Otis viết: "Mình xin xuống tóc, phát nguyện ăn chay và giữ giới trong 3 tháng. Mong 3 tháng này đủ để mình tĩnh tâm, nhìn lại chính mình".

Otis quyết định xuống tóc, phát nguyện ăn chay và giữ giới trong 3 tháng. Ảnh: FBNV

1 Anh trai say hi bất ngờ xuống tóc, phát nguyện ăn chay- Ảnh 1.

1 Anh trai say hi bất ngờ xuống tóc, phát nguyện ăn chay- Ảnh 2.

Sự thay đổi ngoại hình đột ngột của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài vướng nghi vấn tình cảm, Ribi Sachi và Otis chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 7/2026. Kể từ khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Những khoảnh khắc đời thường, ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Vừa qua, Otis tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc sống thường ngày bên bạn gái hơn 7 tuổi. Trong video, nam diễn viên và Ribi Sachi cùng vào bếp, nấu ăn và tận hưởng những phút giây giản dị tại nhà. Không gian sinh hoạt chung cùng cách cả hai tương tác tự nhiên khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cặp đôi đang sống chung một nhà.

1 Anh trai say hi bất ngờ xuống tóc, phát nguyện ăn chay- Ảnh 3.

Cặp đôi chính thức xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 7/2026. Ảnh: FBNV

Trước thời điểm xác nhận mối quan hệ, Otis và Ribi Sachi đã có nhiều năm đồng hành trong công việc. Cả hai từng không ít lần bị khán giả đặt nghi vấn về chuyện "phim giả tình thật", đặc biệt sau khi cùng góp mặt trong web drama Chàng Trai Của Em vào khoảng năm 2016. Sự kết hợp ăn ý, ngoại hình tương xứng cùng những màn tương tác tự nhiên trên màn ảnh giúp Otis và Ribi Sachi nhanh chóng được khán giả yêu mến và tích cực "đẩy thuyền".

Ribi Sachi, tên thật Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, từng được biết đến với vai trò người mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung, cô là một trong những hot girl nổi bật của thế hệ đầu, sau đó dần tạo dấu ấn trong lĩnh vực giải trí. Trước khi hoạt động nghệ thuật, Ribi Sachi theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2014, cô gia nhập FAPtv và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nữ quen thuộc của nhóm. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình sáng, Ribi Sachi góp mặt trong nhiều web drama, sitcom đình đám và từng tạo được dấu ấn qua loạt sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube.

1 Anh trai say hi bất ngờ xuống tóc, phát nguyện ăn chay- Ảnh 4.

Cả hai còn được cho là đang sống chung với nhau, xưng hô là vợ chồng. Ảnh: FBNV

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Tags

otis

Anh trai say hi

Xuống tóc

sao Việt

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