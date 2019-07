“Yêu cửa sau”: Đầy mạo hiểm

QHTD qua đường hậu môn là sự giao hợp giữa hai người không qua cách thông thường mà để dương vật, ngón tay hay bất cứ vật gì vào hậu môn của bạn tình. Đây là một hình thức quan hệ được giới đồng tính nam ưa chuộng và cũng là hình thức mà một số nam giới rất thích khi quan hệ với nữ giới để chứng tỏ khả năng QHTD của họ.

Cấp cứu vì “tự sướng” bằng vòi xịt nước

Vừa qua, một trường hợp nam thanh niên tại Hải Dương phải đi cấp cứu vì dùng vòi xịt nước ở nhà vệ sinh “tự sướng” qua đường hậu môn. Nhưng do vòi nước thụt sâu vào trong không rút ra được gây thương tổn nặng nề cho hậu môn trực tràng...

BS. Trần Minh Thiệu - Bệnh viện Trưng Vương cho biết: “Các ca bị sang chấn hậu môn trực tràng do QHTD đường hậu môn rất hay gặp, nhưng những trường hợp dùng vòi xịt nước thì chưa gặp lần nào”...

Hậu môn là phần cuối của ruột già, có chiều dài không quá 5cm, kết nối với phần cuối của ruột kết. Ống hậu môn được cấu tạo bằng hai loại cơ vòng. Lớp cơ vòng phía ngoài quấn quanh hậu môn và trực tràng, luôn đóng khít lỗ hậu môn cho đến khi có nhu cầu đi đại tiện. Cơ trong là một phần của thành ruột kết và là loại cơ vô cảm.

Cơ ngoài nằm dưới lớp bì hậu môn, có nhiều sợi thần kinh cảm giác và vận động, giúp giữ chặt phân và hơi có trong trực tràng. Nó cũng sẽ tự động co lại khi có vật lạ từ bên ngoài xâm nhập hậu môn, phản xạ này nằm ngoài khả năng kiểm soát của ý chí và lỗ hậu môn chỉ mở ra khi có một áp lực đè ấn liên tục.

Do đó, khi đưa “vật thể lạ” vào, ngoài việc dễ bị sang thương thì khi bị đưa sâu bên trong hậu môn, không có cách nào lấy ra được và bệnh nhân phải đi cấp cứu và phẫu thuật…

Vòi xịt nước được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân.

Vì sao một số người thích “yêu cửa sau”?

Theo BS. Thiệu, ở những người đồng giới nam, vì không có âm đạo nên họ lựa chọn QHTD qua đường hậu môn. Còn đối với một số trường hợp khác thì cách quan hệ này có thể giúp họ đạt khoái cảm tốt hơn.

Về cấu trúc giải phẫu, âm đạo có độ đàn hồi lớn, có thể co giãn và phù hợp với kích thước lớn nhỏ của dương vật. Còn đối với hậu môn thì khác, do hậu môn hẹp và các cơ hậu môn thường thắt chặt hơn so với ở âm đạo nên tạo được cảm giác mới lạ, thích thú cho nam giới... Hơn nữa, sự phong phú của hệ thống dây thần kinh ở hậu môn, trực tràng đã tạo nên khoái cảm, thậm chí là đạt đến cực khoái. Đó là lý do tại sao nhiều mày râu rất hứng thú với “yêu cửa sau”.

Cũng có trường hợp một số cặp đôi QHTD qua đường hậu môn để phòng tránh thai hoặc giúp bạn gái giữ gìn được màng trinh...

Những nguy cơ từ “yêu cửa sau”

Cho dù việc “yêu cửa sau” có thể tạo được khoái cảm nhưng cũng dẫn đến nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe. Bên trong niêm mạc hậu môn thường rất mỏng, dễ chảy máu và tiết ít dịch nhờn so với ở âm đạo, vì thế, nếu quan hệ không đúng cách sẽ rất đau.

Đặc biệt là rất nguy hiểm, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn từ hậu môn trực tràng, lan sang âm đạo và nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục như giang mai, lậu, sùi mào gà , HIV… lại càng cao.

Hơn nữa, ngưỡng chịu đau cũng như ngưỡng đạt kích thích, cách đạt khoái cảm ở mỗi người khác nhau nên kết quả và sự thành công trong QHTD là khác nhau.

Theo nghiên cứu, 2/3 đàn ông QHTD qua đường hậu môn sẽ đạt được cực khoái. Trong khi đó, chỉ một số ít phụ nữ có khoái cảm với phương thức “yêu” này, số đông còn lại thì thấy đau, thậm chí rất đau.

BS. Thiệu cho biết: Hậu môn không thể tự tiết ra chất nhờn giống như âm đạo nên có thể làm rách bao cao su, vì vậy, phải dùng chất bôi trơn. Tuy nhiên, chất nhờn bôi trơn với thành phần dầu có thể dễ gây nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại dầu hay kem thường chứa các chất phụ gia và chất tạo mùi gây khó chịu, dị ứng cho người sử dụng.

Khi quan hệ qua đường hậu môn, bạn tình sẽ dễ bị chảy máu hậu môn, đau suốt thời gian quan hệ do các cơ bị co thắt, không có độ đàn hồi.

Trong trường hợp đặc biệt, bạn tình có thể bị rách ruột vì hậu môn chỉ dài có 5cm. Rách ruột dẫn đến viêm phúc mạc, là một tình trạng bệnh lý ngoại khoa khẩn cấp cần can thiệp phẫu thuật sớm, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

