Xôn xao video tế bào ung thư "hút" vàng, "sợ" tỏi sống: Chuyên gia Việt Nam nói gì?

"Suốt 20 năm hành nghề, tôi chưa thấy bệnh nhân nào khỏi nhờ thực phẩm chức năng hết!"

Uống thuốc tây thấy không bớt bệnh còn có thể nghi ngờ là là do thuốc, chứ uống thực phẩm chức năng không bớt thì làm sao biết là do bệnh hay do thực phẩm chức năng?