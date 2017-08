Vào “thẩm mỹ chui”, tự rước họa

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM, Phòng Y tế cùng Công an phường 4, quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất và lập biên bản cơ sở thẩm mỹ viện không phép tại địa chỉ số 694/5 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận.

Cảnh giác với những cơ sở thẩm mỹ không phép

Ngay tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở thẩm mỹ này không có biển hiệu. Cơ sở chưa xuất trình bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động.

Đồng thời lực lượng chức năng phát hiện tại lầu 1 của cơ sở này đang triển khai 1 phòng tư vấn và có các dụng cụ trang thiết bị y tế chuẩn bị thực hiện thủ thuật nâng mũi do bà Lê Thị Tuyết Nga thực hiện.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bà Nga dừng ngay việc tư vấn, thực hiện thủ thuật thẩm mỹ khi chưa có giấy phép hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế lập biên bản yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động và bàn giao lại cho Phòng Y tế, UBND phường 4, Công an phường 4, quận Phú Nhuận giám sát, kiểm tra việc ngưng hoạt động của cơ sở này.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và Phòng Y tế Q.10 cũng đã phối hợp kiểm tra đột xuất cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (147 - 149 đường 3/2, P.11, Q.10 - TP.HCM).

Vào thời điểm đó, cơ sở này không đưa ra được giấy phép hoạt động nhưng có dấu hiệu hoạt động tư vấn khách hàng nâng mũi, cơ mắt, ngực...

Thanh tra tạm giữ 4 phiếu thông tin khách hàng, 2 bệnh án, đồng thời niêm phong ổ điện tại phòng tiểu phẫu, giao địa phương giám sát hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trái phép tại quận 10.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Phòng Y tế Q.10 phối hợp UBND quận, công an, Trạm Y tế P.11 kiểm tra, phát hiện cơ sở này có bác sĩ phẫu thuật không phép hoạt động.

Sở Y tế TP.HCM đã phạt cơ sở này 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng. Nhưng đến tháng 8, cơ sở thẩm mỹ trên có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ chui

TS.BS. Bùi Minh Trạng - Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo, phẫu thuật thẩm mỹ không phép đang gây hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể gây chết người.

Điển hình như Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xác minh vụ việc người nước ngoài tử vong tại phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Sáng 20/7/2017, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng Quản lý Dịch vụ y tế và Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP.HCM đến làm việc với Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành tại địa chỉ 565 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10 và ghi nhận vụ việc như sau:

Lúc 11 giờ ngày 19/7/2017, ông Edward Hartley (53 tuổi) đến Phòng khám Việt Thành với lý do muốn cắt da dư vùng hông lưng sau khi sụt cân khoảng 18kg.

Ông Nguyễn Việt Thành (BS. Thành) khám và chỉ định phẫu thuật cắt da dư. Lúc 16h00 cùng ngày, bệnh nhân trở lại phòng khám để thực hiện phẫu thuật.

Sau khi tiêm thuốc tê khoảng 10-15 phút, ông Edward Hartley có dấu hiệu trụy mạch qua monitoring theo dõi.

BS. Thành tiến hành hồi sức tim phổi (đặt nội khí quản bóp bóng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt đường truyền dùng thuốc...) song song với việc gọi BV Cấp cứu Trưng Vương đến hồi sức.

Bệnh viện Trưng Vương đến sau 20 phút và tiếp tục hồi sức tim phổi nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân Edward Hartley đã tử vong và phòng khám đã báo cơ quan chức năng đến làm việc.

Mặt khác, đoàn ghi nhận, Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành được Sở Y tế cấp phép hoạt động số 00338/SYT-GPHĐ ngày 16/5/2016 do BS. Nguyễn Việt Thành là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết định 701/QĐ-SYT ngày 16/5/2016.

Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế nhận thấy phòng khám thực hiện phẫu thuật cắt da thừa vùng bụng nằm ngoài danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt, phòng khám không đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh.

Do đó, Thanh tra Sở đã lập biên bản yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi Sở Y tế xem xét, đánh giá lại các điều kiện hoạt động của phòng khám và báo cáo chi tiết về trường hợp tử vong của ông Edward Hartley đến Sở Y tế.

Trường hợp thứ hai là một thai phụ 22 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi làm phẫu thuật nâng ngực.

Ca phẫu thuật được BS. Lê Tấn Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP.HCM thực hiện tại Bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM) vào giữa tháng 4.

BS. Hùng có dấu hiệu vượt chuyên môn cho phép vì theo giấy phép hành nghề, BS. Hùng không được thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nâng ngực.

Theo quy định của Bộ Y tế, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ bắt buộc phải là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, có thời gian khám, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng với chuyên khoa đó.

Về mặt kỹ thuật, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép chỉ được làm các tiểu phẫu như tạo lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai; và không được làm các phẫu thuật tạo hình lớn như nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, thu gọn thành bụng, mông, đùi, lấy mỡ cơ thể.

Những phẫu thuật thẩm mỹ có gây mê đều bắt buộc phải làm ở bệnh viện.

Ngay tại bệnh viện, phẫu thuật thẩm mỹ cũng chỉ được làm những kỹ thuật trong danh mục được Sở Y tế thẩm định, cho phép.