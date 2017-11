Uống bao nhiêu ly cà phê mỗi ngày thì có lợi nhất cho sức khoẻ?

Bạn đã biết cách uống cà phê tốt cho sức khỏe?

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, uống cà phê mỗi ngày mang đến nhiều lợi ích hơn là các vấn đề sức khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong sớm và mắc bệnh tim khi so sánh với những người kiêng loại thức uống này. Ngoại trừ ở phụ nữ mang thai và những người có nguy cơ gãy xương cao, 3 đến 4 ly cà phê mỗi ngày được cho là có lợi nhất cho sức khỏe.

Dựa trên việc tổng hợp, đối chiếu dữ liệu từ hơn 200 nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học cũng đã nhận thấy rằng uống cà phê liên quan đến việc làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, bệnh gan, sa sút trí tuệ và một số bệnh ung thư.

Cà phê là một trong số những loại thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Robin Poole, chuyên gia y tế công cộng đến từ trường đại học Southamptom (Anh Quốc), trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp từ 201 nghiên cứu dựa trên phương pháp quan sát và 17 nghiên cứu dựa trên các thử nghiệm lâm sàng, đã cùng các cộng sự đưa ra một bản tóm tắt rõ ràng hơn.

Qua đó giúp mọi người có thể hiểu rõ về lợi ích mà uống cà phê đem lại cho sức khỏe. Nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí y khoa Anh Quốc (British medical journal).

Uống cà phê làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và đặc biệt là do bệnh tim, điều này được nhận thấy một cách rõ ràng nhất ở người uống 3 ly cà phê mỗi ngày so với những người không uống hoặc uống nhiều hơn.

Uống cà phê giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim

Các nhà nghiên cứu cũng đã nêu rõ, uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan; bên cạnh đó cũng giúp phòng tránh đái tháo đường tuýp 2, sỏi mật, gút, sa sút trí tuệ và tỏ ra hiệu quả nhất đối với người mắc bệnh gan như xơ gan.



Tuy được xem là một thói quen có lợi, các tín đồ cà phê nên thận trọng với các sản phẩm dùng kèm giàu đường tinh luyện và chất béo có hại như bánh, bơ… bởi chúng gây ra tác động xấu đối với sức khỏe.

Poole và các cộng sự cũng lưu ý rằng, chính bởi nghiên cứu chủ yếu dựa trên nhưng dữ liệu mang tính quan sát nên họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận nào chắc chắn về nguyên nhân và kết quả. Tuy nhiên những phát hiện của họ ủng hộ những nghiên cứu khác gần đây về việc uống cà phê.

*Theo Theguardian

