Tràng Phục Linh Plus - Đột phá mới hỗ trợ điều trị viêm đại tràng co thắt của người Việt

Viêm đại tràng co thắt (hay còn gọi Hội chứng ruột kích thích - IBS) là một bệnh tương đối mới, nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng trong xã hội. Tuy nhiên, với những bước tiến mới trong nghiên cứu các giải pháp cho căn bệnh này thì người mắc IBS hoàn toàn yên tâm có thể thoát khỏi những triệu chứng khó chịu của bệnh.

Triệu chứng của bệnh viêm đại tràng co thắt

Biểu hiện viêm đại tràng co thắt tương đối giống với một số bệnh về đường tiêu hóa nên rất nhiều người nhầm lẫn. Tuy nhiên, tính chất rối loạn cơ năng đã tạo nên những dấu hiệu đặc trưng của hội chứng này như đau bụng co thắt, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, nổi cục rắn trên bụng… do những kích thích từ thức ăn hoặc do hệ thần kinh đường ruột nhạy cảm gây ra.

Hình ảnh minh họa những đoạn đại tràng bị co thắt

Biểu hiện đầu tiên của bệnh là những cơn đau co thắt bụng kèm theo mất ngủ, sờ thấy bụng nổi cục cứng. Bệnh càng lâu năm đau bụng càng thường xuyên hơn. Có 3 dạng đi ngoài khi mắc hội chứng IBS, trong đó tình trạng tiêu chảy chiếm ưu thế, tiếp theo là táo bón hoặc hỗn hợp giữa hai dạng tiêu chảy và táo bón.

Người bị bệnh viêm đại tràng co thắt đi ngoài phân không có máu và nhiều nhầy. Khuôn phân thay đổi, thường ở tình trạng dẹt. Đặc biệt tình trạng chướng bụng: bụng căng to, ậm ạch khiến người mắc khó chịu sau khi ăn, khó trung tiện. Tình trạng lo lắng, mất ngủ, căng thẳng thần kinh cũng diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, vì bệnh này không có gây tổn thương ở đại tràng nên khi nội soi không có viêm, loét, xuất huyết đại trực tràng.

Đột phá mới trong hỗ trợ điều trị viêm đại tràng co thắt của người Việt

Website chính thức của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (Pubmed) đã đăng tải kết quả nghiên cứu một sản phẩm của Việt Nam sử dụng trên người bệnh viêm đại tràng co thắt (Hội chứng ruột kích thích - IBS). Nghiên cứu nêu rõ cơ chế và khả năng tuyệt vời của sản phẩm Tràng Phục Linh Plus trong việc hỗ trợ điều trị viêm đại tràng co thắt.



Số liệu chứng tỏ công dụng của Tràng Phục Linh Plus trên trang web của Thư viện Y học Quốc gia của Mỹ ((National Library of Medicine, NLM)

Được biết, PubMed là cơ sở dữ liệu do Thư viện Y học Quốc gia của Mỹ (National Library of Medicine, NLM) thiết lập, có nhiệm vụ tổng hợp các công trình nghiên cứu sinh học, dược liệu, sản phẩm thuốc chữa bệnh chính thống trên toàn thế giới. Hiện tại, thư viện điện tử này lưu trữ đến 27 triệu công trình nghiên cứu và là trang tra cứu thông tin uy tín hàng đầu của hàng triệu y bác sĩ, dược sĩ trên toàn cầu. Pubmed chỉ chấp nhận những công trình mới đúng đắn, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Tràng Phục Linh Plus giúp hồi phục niêm mạc đại tràng so với tình trạng tổn thương ban đầu

Với tính thực tiễn cao trong nghiên cứu giải pháp cho người mắc bệnh viêm đại tràng co thắt, nghiên cứu: "Ảnh hưởng của Thực phẩm chức năng Tràng Phục Linh Plus trên bệnh đại tràng co thắt (Hội chứng ruột kích thích IBS)" là một trong số ít những nghiên cứu của Việt Nam được Pubmed công nhận và đăng tải. Tìm hiểu bản nghiên cứu đầy đủ tại đây: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28406734.

TPBVSK Tràng Phục Linh Plus với sự kết hợp hoàn hảo của 6 thành phần: Bạch truật, Bạch thược, Bạch phục linh, Hoàng bá, ImmuneGamma và 5-HTP, là sản phẩm dành riêng cho Hội chứng ruột kích thích, vừa giúp giảm triệu chứng, vừa giúp tác động vào căn nguyên gây bệnh.

Các thành phần thảo dược và 5-HTP giúp Tràng Phục Linh Plus trở thành giải pháp đột phá mới trong hỗ trợ chữa trị viêm đại tràng co thắt được thế giới công nhận

Đặc biệt, thành phần 5 – HTP có trong sản phẩm khi vào cơ thể sẽ chuyển thành serotonin điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương và thần kinh đường ruột, giúp điều chỉnh trạng thái tâm lý, khắc phục được vòng tròn tâm lý hay gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Như vậy, Tràng Phục Linh Plus đem lại công dụng hỗ trợ tổng thể, lâu dài cho người hội chứng ruột kích thích. Sản phẩm được nghiên cứu và chứng minh tác dụng bởi Đại học Y Hà Nội, được coi là triển vọng mới trong hỗ trợ điều trị Hội chứng ruột kích thích cho người mắc IBS không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tràng Phục Linh Plus hiện có bán tại hiệu thuốc lớn trên Toàn quốc

