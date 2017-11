Thông tin mới về vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến gia đình người bệnh có trẻ tử vong, đồng thời đoàn công tác nắm diễn biến sự việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các phòng chức năng của Sở Y tế đã trao đổi thông tin và báo cáo với đoàn công tác diễn biến sự việc và công tác chỉ đạo, xử lý của lãnh đạo tỉnh và của ngành y tế tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C54) thực hiện giải phẫu tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự trong bệnh viện, động viên cán bộ, y bác sỹ trong bệnh viện không hoang mang, dao động làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; động viên, chia buồn cùng gia đình các cháu bé tử vong hiện đang ở Bệnh viện.

Sở Y tế cũng đã mời Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cùng đoàn chuyên gia 11 người các lĩnh vực về trực tiếp phối hợp thực hiện công tác chuyên môn. Thực hiện phân loại rà soát 92 trẻ đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh, chuyển 12 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Ngay chiều ngày 20/11/2017, các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống làm việc, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các biện pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện, tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan nội chính tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế chỉ đạo rà soát lại quy trình khám điều trị bệnh, sớm xác định nguyên nhân tử vong, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; tích cực thực hiện các giải pháp ổn định tình hình tại bệnh viện, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân; chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập hội đồng chuyên môn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngành y tế chủ trì, phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có bệnh nhi tử vong. Lực lượng Công an chủ động nắm bắt tình hình, có phương án bảo đảm trật tự an ninh ở các địa phương có trẻ tử vong, không để mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cho hoạt động bình thường của bệnh viện.

Thay mặt đoàn công tác của Bộ Y tế, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đề nghị:

1. Sở Y tế chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Bộ trưởng Bộ Y tế tới các gia đình có trẻ tử vong. Nhất trí với hướng chỉ đạo và giải quyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp, sát sao trong việc xử lý sự việc, ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

2. Yêu cầu bệnh viện tiếp tục quan tâm rà soát, phân loại các trường hợp bệnh nhi nặng, tập trung cứu chữa, phân luồng, chuyển tuyến khi cần, giảm thiểu nguy cơ tử vong đối với các trường hợp nặng đang điều trị tại bệnh viện.

3. Giao Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn như: sơ sinh, cấp cứu, chống độc, chăm sóc trực tiếp hỗ trợ bện viện, tiếp nhận các trường hợp nặng để điều trị chuyển từ Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh trong trường hợp cần thiết.

4. Đề nghị Sở Y tế, bệnh viện sớm ổn định để bảo đảm điều trị các bệnh nhi khác, trấn an và ổn định tâm lý tư tưởng của nhân viên bệnh viện, tránh hoang mang để tập trung chăm sóc và điều trị người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

5. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân. Họp hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật KBCB để đánh giá quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhi.

6. Cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực cho báo chí và tiếp tục báo cáo và cung cấp thông tin cập nhật về Bộ Y tế. Trong trường hợp cần hỗ trợ đề nghị báo cáo về Bộ Y tế.