Thay vì dùng kháng sinh, đây là cách trị đau đầu, sổ mũi do viêm xoang rất tốt

Khi nhức đầu do tắc nghẽn xoang, nhiều người thường đối phó bằng cách đi ngủ hoặc uống thuốc giảm triệu chứng. Nhiễm trùng xoang có thể xảy ra do biến chứng của cảm lạnh, hoặc do nhiệt độ thay đổi thất thường quá nóng hoặc quá lạnh.



Bệnh xoang mãn tính có thể gây ra những triệu chứng cực kỳ khó chịu và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các triệu chứng thường gặp của xoang gồm nhức đầu, nghẹt mũi, sổ mũi, nhức đầu, ho… Khi bị xoang, các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều vitamin A vì chúng giúp ngăn ngừa các mầm bệnh gây nhiễm trùng xoang.

Thay vì sử dụng kháng sinh, giải pháp tốt hơn để trị nhức đầu do xoang là thêm các thực phẩm hỗ trợ chữa bệnh tốt nhất vào chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Dứa

Loại quả này rất giàu chất chống oxy xóa giúp bảo vệ màng nhầy trong mũi khỏi bị tổn thương. Dứa cũng bao gồm các enzyme giúp giảm bớt sự tắc nghẽn trong xoang mũi.

2. Dưa hấu

Nếu bạn đang bị chứng nhức đầu do viêm xoang hành hạ, hãy thêm dưa hấu vào chế độ ăn hàng ngày. Bởi loại quả này có chứa nước, khoáng chất tự nhiên cần thiết như magie giúp giảm thiểu, ngăn ngừa các cơn nhức đầu.

3. Gừng

Gừng bao gồm các chất chống oxy hóa và các tính chất chống viêm giúp giảm đau và giảm tắc nghẽn xoang, sưng tấy.

4. Súp nóng

Súp gà hoặc súp rau nóng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất giúp giảm tức thời các triệu chứng đau đơn do nhiễm trùng xoang. Nguyên nhân là bởi súp nóng giúp thúc đẩy sự chuyển động của chất chất nhầy trong xoang mũi.

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Vanderbilt, các amino axit cysteine trong súp cùng với các đồ uống ấm như trà cũng làm ẩm màng nhầy, từ đó giúp giảm tắc nghẽn xoang.

5. Tiêu

Các loại gia vị như hạt tiêu cayenne có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp phá vỡ và lưu thông các khối chất nhầy bị tắc nghẽn trong mũi.

Tuy nhiên, nếu bạn bị trào ngược axit dạ dày, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

6. Tỏi



Tỏi chứa hợp chất allicin – hợp chất giúp làm giảm đau do tắc nghẽn xoang. Tỏi cũng giúp hỗ trợ điều trị nhiễm trùng xoang rất tốt.

7. Trái cây có múi

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, nho… được biết đến là có tác dụng giảm các triệu chứng khó chịu do nhiễm trùng xoang rất tốt.

8. Hành

Hành có mùi hang mạnh và có chứa chất kháng histamine giúp giảm tắc nghẽn xoang hiệu quả.

*Theo Boldsky/Livestrong