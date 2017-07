Thanh lọc sạch mọi độc tố tích tụ trong phổi với 6 bước đơn giản ai cũng làm được

Mặc dù bạn không hút thuốc nhưng vẫn cảm hơi thở ngắn, khó thở, đó có thể là do các yếu tố gây ô nhiễm trong môi trường mà bạn hít thở hàng ngày gây ra.



Các dấu hiệu phổi có nguy cơ bị viêm là ho và hơi thở ngắn. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của bạn.

(Ảnh minh họa)

Để đảo ngược các hiệu ứng gây hại cho phổi, hãy dành thời gian làm sạch phổi. Dưới đây là 6 bước thải độc cho phổi bạn nên thực hiện nếu cảm giác hơi thở của mình bị ngắn và ho thường xuyên:



1. Tăng chất chống oxy hóa cho cơ thể

Chúng ta đều biết rằng, bất cứ thứ gì có chứa chất chống oxy hóa đều tốt cho cơ thể. Bởi các gốc tự do là nguyên tử phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Ô nhiễm, khói thuốc lá và thực phẩm không lành mạnh góp phần làm tăng các gốc tự do trong cơ thể.

Tuy nhiên, các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do này. Sự thiếu chất chống oxy hóa có thể gây ra hiệu ứng domino tự do, theo đó các gốc tự do thay đổi các phân tử khác thành các gốc tự do có hại.

(Ảnh minh họa)

Đó là khi ung thư có thể xảy ra. Bằng cách tiêu thụ các thực phẩm có chứa các chất chống oxy hóa hàng ngày như rau tươi và trà xanh, bạn có thể giảm các gốc tự do trong cơ thể.



2. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh

Ai cũng biết rằng, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng với trái cây, rau tươi và các đồ uống lành mạnh là yếu tố cần thiết cho sức khỏe, kể cả chứng năng phổi.

Cơ thể chúng ta tiếp xúc với các gốc tự do hàng ngày từ các chất độc trong môi trường như hút thuốc lá hay các hóa chất trong già đình. Bên cạnh đó, các thực phẩm và dầu được đun nấu ở nhiệt độ cao có thể bị oxy hóa, kết quả hình thành các gốc tự do có hại.

Tắm nước nóng. Tắm nước nóng bằng vòi hoa sen có tác dụng trong việc loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, kể cả phổi. Khi tắm nước nóng bằng vòi hoa sen là cơ thể đang tăng sự tiết mồ môi, tăng cơ chế giải phóng độc tố. Tắm nước nóng bằng vòi hoa sen 20 phút mỗi ngày là cách thải độc phổi tuyệt vời.

3. Uống trà cam thảo

Cam thảo được xem là một loại thảo mộc nổi tiếng có nhiều lợi ích với cơ thể. Một trong những lợi ích không thể bỏ qua của cam thảo là hiệu quả chống viêm và chống oxy hóa.

(Ảnh minh họa)

Cam thảo có thể giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng nhẹ ở phổi, đồng thời loại thảo dược này cũng có thể làm giảm viêm ở các ống phế quản. Mỗi ngày, bạn có thể ngâm 2 nhánh cam thảo vào ly nước nóng hoặc dùng bột cam thảo, dùng 2 cố mỗi ngày.



4. Uống trà bạc hà

Bạc hà được xem là một loại thảo mộc giúp làm dịu và thư giãn các cơ trong đường hô hấp. Với tác dụng này, không khi đi qua đường hô hấp sẽ được làm sạch hiệu quả, ngừa chứng tắc nghẽn đường hô hấp và giúp bạn thở dễ dàng hơn.

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Ethnopharmacology cho thấy các đặc tính chống sung tấy của bạc hà giúp thư giãn khí quản ở chuột. Để chuẩn bị, ngâm 3-5 lá bạc hà trong nước nóng hoặc bạn có thể dùng dầu bạc hà, uống 2 cốc mỗi ngày, hoặc có thể nhai trực tiếp lá bạc hà.

5. Hít thở sâu

Một trong những cách thanh lọc phổi hiệu quả là thực hành hít thở sâu. Hít thở sâu có thể giúp tăng cường chức năng phổi, làm sạch đường thở, tăng khả năng thu nhận oxy.

Bằng cách thở sâu mỗi ngày, bạn cũng có thể tăng năng lượng và giảm mức căng thẳng. Bạn có thể thực hành thở sâu theo các bước dưới đây:

- Nằm xuống, lưng tiếp xúc với sàn nhà

- Nhằm mắt lại, 2 bàn tay để trên lồng ngực

- Hít thở sâu trong 5 giây sau đó giữ hơi thở trong 2 giây

- Thở ra từ từ trong 5 giây

- Lặp lại 9-10 lần.

Những phương pháp thanh lọc phổi đơn giản này giúp tăng cường chức năng phổi hiệu quả. Phổi tích tụ nhiều chất độc có thể gây ra nhiều vấn đề như viêm phổi, viêm phế quản, thậm chí có thể dẫn đến chứng ngừng thở.

*Theo Lifehack