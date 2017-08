Suýt chết vì lòng nướng, chết thật vì thịt cóc: Hiểm hoạ đến từ sự thiếu hiểu biết

Chuyên gia lưu ý 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn

Bên cạnh các vụ vi phạm an toàn thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng như 2 trường hợp nói trên, theo ông Đinh Quang Minh, Phó giám đốc trung tâm ứng dụng và đào tạo ATTP, Cục ATTP, Bộ Y tế, chính người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc chủ động thực phẩm an toàn. Theo đó, cần lưu ý 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn:

- Cụ thể, trước hết cần chọn thực phẩm an toàn (có xuất xứ, nguồn gốc)

- Nấu chín kỹ thức ăn thực hiện ăn chín, uống sôi, ngâm kỹ, rửa sạch, gọt vỏ trước khí ăn

- Ăn ngay sau khi nấu

- Bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín. Trẻ em không nên cho ăn thực phẩm đã bảo quản nên ăn ngay. Không nên để số lượng lớn thực phẩm trong tủ lạnh hoặc thực phẩm nấu chin không đủ độ lạnh nhanh cần thiết

- Nấu lại thức ăn thật kỹ

- Tránh tiếp xúc giữa thức ăn sống và chín

- Rửa tay sạch sau khi chế biến thực phẩm, trong lúc chế biến, đi vệ sinh. Nếu tay có vết thương phải che kín vết thương trước khi chế biến thực phẩm

- Giữ sạch các bề mặt chế biến

- Che đậy thực phẩm tránh côn trùng và động vật

- Cuối cùng là sử dụng nguồn nước sạch.