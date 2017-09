Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hôm 1/9, sau các cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử khủng bố, SDF đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực lịch sử này từ tay IS. Người phát ngôn SDF Talal Sello cho biết hiện SDF đang tiến sát khu vực an ninh của IS ở trung tâm thành phố, nơi tập trung hầu hết lực lượng của nhóm này.



Trước đó, với sự yểm trợ của các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, SDF đã lần đầu tiên phá vỡ phòng tuyến tại Raqqa hồi đầu tháng 6 và tấn công vào khu vực thành cổ hồi tháng 7. Hiện SDF đã giành lại được các khu vực ở phía Nam, Tây và Đông Raqqa, kiểm soát hơn 60% diện tích thành phố này.

Trong khi đó, IS hiện đang chiếm đóng phần phía Bắc và trung tâm thành phố, nơi ước tính vẫn còn 25.000 dân thường bị mắc kẹt. Khu vực an ninh của IS nằm phía Tây Thành Cổ và là nơi có nhiều tòa nhà trước do chính quyền Syria sử dụng nhưng nay đã bị IS biến thành các cứ điểm phòng thủ.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết SDF vẫn phải đối phó với sự chống trả của IS tại một khu vực nhỏ bên trong Thành Cổ hôm 1/9. Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho biết hiện còn khoảng 1.000 tay súng IS vẫn còn cố thủ trong thành phố Raqqa.

Miền Bắc Syria là một trong những khu vực giao tranh phức tạp nhất tại quốc gia Trung Đông này, trong đó Raqqa, thành trì quan trọng nhất của IS là chiến trường ác liệt nhất. IS chiếm giữ Raqqa từ đầu năm 2014, biến thành phố miền Bắc Syria này thành nơi gieo rắc những hành động tàn bạo.

Hiện IS đang ngày càng thất thế và mất quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria trong các chiến dịch riêng rẽ do lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn và SDF do Mỹ hậu thuẫn, tiến hành.

http://baotintuc.vn/quan-su/sdf-tuyen-bo-chiem-duoc-khu-thanh-co-raqqa-tai-syria-20170902114615199.htm