Báo Nga: Quân đối lập Syria tuồn hàng loạt vũ khí Mỹ cho IS, sĩ quan Mỹ nhắm mắt cho qua

Sự thật bất ngờ

Phe đối lập Syria chống chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad không chỉ đánh IS "hời hợt", mà thủ lĩnh của những nhóm này còn cung cấp vũ khí, đạn dược cho nhóm khủng bố - một cựu lính phe nổi dậy trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-24 (Nga).

Asaad As-Salem từng phục vụ trong đội ngũ phe nổi dậy Maghawir al-Thawra tại căn cứ At-Tanf ở miền Nam Syria, đã đầu hàng lực lượng chính phủ. Salem cùng vài đồng đội và gia đình đào tẩu khỏi At-Tanf, hiện tại đang sống trong một trại tị nạn gần Damascus.

Người lính này cho biết mình từng là sĩ quan an ninh, và mục đích gia nhập các nhóm nổi dậy là để tiêu diệt IS.

Các hướng dẫn viên người Mỹ và Na Uy tại các căn cứ trên cung cấp các khóa huấn luyện sử dụng vũ khí của Mỹ, đào tạo đội hình và cách di chuyển trên chiến trường.

Tuy nhiên, người lính kể lại, trên thực tế, nhóm này chưa bao giờ thực sự đánh trả IS. Hơn thế nữa, các sĩ quan Mỹ cũng "nhắm mắt làm ngơ" trước việc các thủ lĩnh của tổ chức bán vũ khí Mỹ cho nhóm khủng bố.

Rossiya-24 dẫn lời As-Salem: "Khi phát hiện ra chuyện tày đình này, chúng tôi ngay lập tức báo cáo với chỉ huy người Mỹ ở căn cứ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy."

"Mọi loại vũ khí chúng tôi có đều được đem đi bán: Súng ngắn, súng trường M-16 và M-4, súng không giật, súng máy các loại và đạn dược."

Phản ứng của Nga

Các khu vực quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn dọc biên giới Syria-Jordan đều bị quân chính phủ Syria và đồng minh cách ly khỏi các vùng IS chiếm giữ từ tháng 6. Do đó, mục tiêu "tiêu diệt khủng bố" của quân nổi dậy hoàn toàn vô nghĩa.

Khó có thể kiểm chứng những tuyên bố của nhóm nổi dậy, nhưng từ năm ngoái, đội đặc nhiệm Mỹ đã đóng quân tại At-Tanf, gần đường cao tốc chiến lược sát biên giới Iraq.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik)

Mặc dù liên minh do Mỹ dẫn đầu khẳng định đang sử dụng các căn cứ để chống lại IS – trên thực tế, lại nổ súng tấn công quân chính phủ Syria khi họ tiếp cận khu vực.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết những thông tin ghi nhận từ cuộc phỏng vấn của Rossiya-24 cần phải được kiểm tra thật kĩ lưỡng bởi các tổ chức quốc tế.

Bà Zakharova nói: "Rõ ràng hoạt động của Mỹ tại Syria cần phải được giám sát bởi những tổ chức có năng lực. Nếu đúng như những gì cuộc phỏng vấn nói, thì liên minh do Mỹ dẫn đầu không chiến đấu chống lại khủng bố, mà đang theo đuổi mục đích của riêng mình."

"Mỹ đang muốn gây ảnh hưởng tới đất nước Syria, nơi đang cạn kiệt các nguồn lực vì các nhóm khủng bố."

Theo nhà báo-chuyên gia chính trị John Wight, điều này cũng có thể lí giải tại sao Mỹ không kích lên các lực lượng chính phủ Syria và đồng minh.

Trả lời RT, ông Wight nói: "Nếu những thông tin nói trên là chính xác, chúng ta sẽ có cái nhìn nhiều chiều hơn về việc Mỹ không kích lực lượng chính phủ Syria. Thay vì chủ trương bảo vệ các nhóm phản chính phủ, Mỹ còn muốn che đậy những hoạt động mờ ám của mình, đặc biệt là cung cấp vũ khí cho IS và các nhóm khủng bố khác."

Điều kiện sống xuống cấp tại các khu tị nạn được điều hành bởi nhóm phiến quân do Mỹ hậu thuẫn cũng không hề đáng ngạc nhiên, bởi "Mỹ không hề quan tâm tới đời sống của những người Syria," ông Wright nhận định.