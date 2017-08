Không quân Nga trút hỏa lực ác liệt, quân đội Syria tiến về Deir Ezzor từ Palmyra

Theo Al-Masdar News, quân đội Syria hiện đang tiến vào vùng ngoại ô Haribshah, một thị trấn nhỏ trên sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor.

Đươc lực lượng không quân Nga yểm trợ hỏa lực ác liệt, quân đoàn tình nguyện số 5 quân đội Syria tiếp tục tiến công theo hướng Haribshah phía tây làng Bir Ghabaghib trên đường cao tốc Sukhnah-Deir Ezzor. Quân đội Syria tiếp tục tiến công đến cửa ngõ thị trấn, đẩy lùi các tay súng khủng bố IS vào chiến tuyến bên trong khu dân cư này.

Cuộc tiến công của quân đội Syria về hướng thành phố Deir Ezzor - bản đồ South Front

Giành được kết quả thuận lợi, quân đội Syria tiến đến còn cách thành phố Deir Ezzor khoảng 50 km.

Truyền thông Hezbollah trên chiến trường Syria cho biết, lực lượng không quân Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến của IS, hạ tầng công sự phòng ngự và các phương tiện cơ động trong các khu dân cư Aksh, Um Mail, Abu Jubilat, al-Qastal al-Shamali, al-Qastal al-Wastani và al-Qastal al-Janubi trên vùng nông thôn phía đông Hama.

Máy bay chiến đấu của Nga và Syria cũng không kích ác liệt các khu vực Saria'at Junid, đồi al-Qriah và khu vực al-Mukbat xung quanh thành phố Deir Ezzor. Các cuộc không kích đã tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố, phá hủy nhiều xe cơ giới của IS.

Khả năng các lực lượng vũ trang Syria tiến công vào thành phố Deir Ezzor trên hướng đường cao tốc al-Sukhnah- Dier Zzor rất khó. Các đơn vị quân đội Syria, phòng thủ trên bờ tây sông Euphrates phía nam Raqqah đã để IS chiếm được lợi thế tấn công và giành được bàn đạp khá vững chắc. Trên hầu hết các chiến trường, quân đội Syria không đánh tiêu diệt IS mà để lực lượng khủng bố này rút lui về Deir Ezzor. Vì những nguyên nhân này, binh lực IS trên chiến trường then chốt của tỉnh còn rất lớn, đủ sức tạm thời ngăn chặn quân đội Syria.

Nếu các đơn vị quân đoàn tình nguyện sỗ 5 tiếp tục tấn công, trong khi các đơn vị quân đội Syria trên hướng làng Humaymah liên kề biên giới Iraq không phát triển được thế tiến công. IS dễ dàng phá vỡ mũi nhọn này của quân đội Syria trong khu vực sa mạc giữa Homs và Deir Ezzor.