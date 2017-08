Trung Đông: Ngày tàn tới gần, nhưng IS đang tái lập lực lượng bằng chiến thuật khác

IS trên đà diệt vong

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại ở Iraq và Syria không có nghĩa là đã có hòa bình, an ninh và ổn định cho Trung Đông.

Chiến dịch giải phóng Talafar đã giành được thắng lợi. Các lực lượng vũ trang Iraq đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Talafar, thành trì lớn thứ hai của IS tại Iraq. Đây là thắng lợi lớn thứ hai của quân đội Iraq sau cuộc chiến giải phóng Mosul.

Việc kiểm soát Talafar có nghĩa là cắt đứt được mắt xích liên lạc chính của bọn khủng bố với các lực lượng của chúng ở Syria, làm mất đi khả năng thực hiện một chiến thuật phản công mới sau khi rút khỏi Mosul.

Chưa thể nói được thắng lợi này có nghĩa là chấm dứt sự tồn tại của IS tại Iraq và kết thúc chiến tranh.

Giống như chiến dịch giải phóng Mosul, chiến dịch giải phóng Talafar bắt đầu đêm 20/8/2017 với sự tham gia của các đơn vị quân đội, cảnh sát liên bang, các lực lượng Hashd Sha'abi thuộc dòng hồi giáo Shia thân Iran, các máy bay chiến đấu của binh chủng không quân Iraq và Liên minh quốc tế dội bom bắn phá vào các căn cứ của bọn khủng bố, mở đường cho các lực lượng bộ binh tấn công.

Kết quả là các lực lượng tấn công đã kiểm soát được các khu dân cư sau khi chọc thủng 2 tuyến phòng thủ của IS.

Thủ tướng Iraq trong ngày tuyên bố hoàn toàn giải phóng Mosul. Ảnh: Almasdar News

Ngày 26/8/2017, các lực lượng vũ trang Iraq tuyên bố đã kiểm soát được toàn bộ Talafar, thành phố IS tuyên bố lấy làm thủ đô sau khi Mosul thất thủ.

Tiếp quản Talafar, các lực lượng Iraq đã phát hiện ra một hệ thống đường hầm do IS xây dựng có thể đi lại tự do để kết nối liên lạc với nhau trong trường hợp khẩn cấp.

Thành phố Talafar nằm cách biên giới Syria chỉ chừng 60 km. Kiểm soát thành phố này nghĩa là cắt đứt được con đường tiếp tế của IS từ Syria. Ở bên kia biên giới, IS cũng đang bị tổn thất nặng nề trước các cuộc tấn công của các lực lượng chính phủ Syria và các máy bay của lực lượng không quân Nga.

Những mặt trận cuối cùng

IS đang phải đối phó với cuộc tấn công mạnh mẽ từ 3 hướng chính. Ở Iraq, quân đội Iraq sau khi giải phóng Mosul đã tiến về hướng biên giới Syria.

Phía bên kia biên giới Syria, các lực lượng dân chủ người Kurd được Mỹ yểm trợ đang tiến về thủ phủ Raqqa. Mặt trận thứ 3 do quân chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang Nga đang giành thắng lợi ở Deir ez-Zor.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, riêng ở mặt trận Deir ez-Zor, hơn 800 chiến binh IS ở thị trấn Ghanem Ali bị tiêu diệt, 13 xe tăng, 39 xe bán tải được gắn súng máy 12.7 li và 9 khẩu súng cối bị phá hủy.

Hiện nay, chính phủ Iraq đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện nhằm tiêu diệt các lực lượng khủng bố IS còn cố thủ tại một số thành phố gồm Khweija, thuộc tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 300 km về phía Bắc, và Al-Qaim thuộc tỉnh Anbar, cách thành phố Ramadi 350 km về phía Tây.

Hòa bình chưa nằm trong tầm tay

Những thất bại của IS tại Iraq và Syria chỉ có thể tạm thời chấm dứt được sự có mặt chính thức của chúng trên thực địa tại 2 nước này chứ không có nghĩa là đã kết liễu hoàn toàn được IS và ý tưởng thành lập một "Vương triều Hồi giáo Khalafa".

Cảnh hành quyết tàn bạo của IS trên phương tiện truyền thông. Ảnh: Daily Mail

Càng không thể tin được rằng hòa bình, ổn định và an ninh sẽ được vãn hồi tại khu vực.

IS đang tìm cách thay đổi chiến thuật. Tại Iraq, Syria và một số nước Trung Đông, chúng đang chuyển sang hình thức chiến tranh du kích, tăng cường các cuộc đánh bom tự sát. IS đang tổ chức lại lực lượng để tiến hành cuộc "thánh chiến" tại các mặt trận khác.

Châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á, đặc biệt là các nước tham gia Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu sẽ là những mục tiêu sắp tới của IS. Vừa qua IS đã tiến hành nhiều vụ khủng bố nghiêm trọng tại các nước này.

Các lực lượng vũ trang chính thức của IS bị đánh mạnh và đang trên đường tan rã. Tuy nhiên, không thể nói rằng hệ tư tưởng của IS đã bị sụp đổ. Hàng ngàn chiến binh của IS ở Mosul, Talafar đã rời thành phố trở về nhà chờ thời.

Một số đông khác đã đi sang châu Âu, Libya, Nigeria, Kenya... Những chiến binh này sẽ lại tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu.

IS đang tìm cách tập hợp lại lực lượng của chúng tại Trung Đông và tìm những địa bàn mới cho các hoạt động của chúng.

Các vấn đề của Iraq không thể chấm dứt cùng với thất bại của IS ở nước này. Khả năng bùng nổ xung đột ở một góc độ khác giữa người Sunni và Shia, giữa chính quyền trung ương Baghdad và tự trị người Kurd, giữa người Ả rập với người Turkmen... là khó tránh khỏi.

Người Kurd đang quyết tâm tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào 25/9 tới để thành lập một quốc gia riêng. Iraq đang đứng trước nguy cơ khác không kém phần nguy hiểm là đất nước bị chia cắt.