Liên quân Mỹ đấu súng với phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

"Các lực lượng của chúng tôi đã bị tấn công và buộc phải bắn trả sau đó lui về căn cứ an toàn", phát ngôn viên liên quân của Mỹ, Đại tá Ryan Dillon chia sẻ với Reuters qua điện thoại.

Theo ông Dillon, liên quân của Mỹ ở Syria đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ truyền đạt tới nhóm nổi dậy mà quốc gia này hậu thuẫn rằng, hành động tấn công liên quân Mỹ là "không thể chấp nhận".

Lực lượng lục quân Mỹ hoạt động ở phía bắc Syria là một phần trong nỗ lực của liên quân do Mỹ đứng đầu hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh của các tay súng người Kurd và Ả Rập ở địa phương, trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

"Các cuộc tuần tra công khai của chúng tôi được tiến hành trong khu vực này là nhằm duy trì tình trạng căng thẳng không bị bùng phát nhưng lại nhiều lần bị tấn công trong hai tuần qua. Chúng tôi đã thông báo cho phía Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tuần tra nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công trước", ông Dillon nói.

Liên quân do Mỹ đứng đầu có hơn 60 quốc gia là thành viên, đã tiến hành các cuộc không kích tiêu diệt IS ở Syria và Iraq từ năm 2014. Tuy nhiên, hoạt động của liên minh này lại không được chính quyền Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) chấp thuận.

Đáng nói, liên quân của Mỹ không ủng hộ việc thiết lập 4 vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria mà Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Syria đã thông qua trong cuộc đàm phán ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng Năm. LHQ cũng đã bày tỏ sự hoan nghênh trước đề xuất của Nga nhằm thiết lập vùng an toàn ở Syria.

Hiện tại, Nga vẫn đang tiếp tục triển khai các cuộc tấn công nhằm tiêu diệt IS ở Syria đồng thời hỗ trợ quân chính phủ Syria giành nhiều chiến thắng lớn ở khu vực Ghanem Ali trong thời gian gần đây. Không quân Nga còn tăng cường không kích để ngăn IS di chuyển xe tăng cùng nhiều vũ khí hạng nặng về thành trì cuối cùng thành trì cuối cùng của tổ chức này ở thành phố Deir ez-Zor của Syria.