Sau hơn 10 năm "mai danh ẩn tích", tại sao thủ lĩnh Hezbollah đột ngột muốn gặp ông Assad?

Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah của người Lebanon, ông Hassan Nasrallah, ngày 31/8 cho biết ông đã tới Damascus để thảo luận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về thỏa thuận cho phép nhóm khủng bố IS di tản.



Hôm thứ Hai (28/8), hàng trăm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và dân thường đã sơ tán từ khu vực biên giới Lebanon-Syria tới miền Đông Syria, gần biên giới Iraq. Một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập để đảm bảo cho việc di tản này.

Được biết, thỏa thuận là một phần trong giao kèo giữa IS và tổ chức Hezbollah. Nội bộ Lebanon, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq và đặc biệt Baghdad đã lên tiếng chỉ trích lệnh ngừng bắn này.

Ông Nasrallah giải thích cho hành động "bảo vệ IS" của mình rằng, Hezbollah muốn trao đổi thông tin về những lính Lebanon đã bị IS bắt giữ làm con tin ba năm trước.

"Chúng tôi làm chuyện này vì vấn đề nhân đạo. IS chỉ cung cấp thông tin khi thỏa thuận này được thực hiện," ông cho biết.

Trước khi chấp nhận lời đề nghị trên, tổng thống Assad phản hồi: "Việc này sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn cho tôi."



Thỏa thuận được lập sau khi Hezbollah giao tranh ác liệt trong hơn một tuần với IS tại biên giới Lebanon.



Đích thân ông Nasrallah đưa ra thông báo về cuộc gặp mặt với tổng thống Syria trên truyền hình. Vị thủ lĩnh 57 tuổi này rất hiếm khi lộ diện trước công chúng kể từ khi Hezbollah bắt đầu giao tranh với "kẻ thù không đội trời chung" Israel từ năm 2006.

Năm 2014, ông Nasrallah cho biết ông phải thường xuyên thay đổi nơi ở một cách bí mật để tránh sự truy lùng gắt gao của Israel.

Phát ngôn viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết Mỹ đã không kích để chặn đường nhóm khủng bố, không cho IS tiếp cận miền Đông Syria, sát biên giới Iraq như đã định.