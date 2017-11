Rối loạn giấc ngủ, tăng nguy cơ sinh non

Nghiên cứu đã xem xét 2.265 thai phụ có chẩn đoán rối loạn giấc ngủ như mất ngủ hoặc ngừng thở khi ngủ so với nhóm chứng là những thai phụ không bị rối loạn giấc ngủ nhưng có các yếu tố nguy cơ tương tự về sinh non như hút thuốc lá, tăng huyết áp hoặc trước đó từng sinh non.

Kết quả cho thấy, tỉ lệ sinh non là 14,6% ở những phụ nữ bị rối loạn giấc ngủ và 10,9% ở nhóm chứng. Sinh non được định nghĩa là sinh con trước 37 tuần thai nghén. Nguy cơ sinh con trước 34 tuần thai nghén tăng gấp hơn 2 lần ở những phụ nữ bị ngừng thở khi ngủ và tăng gần gấp đôi ở những phụ nữ bị mất ngủ.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học California (San Francisco), điều trị các rối loạn giấc ngủ có thể giúp giảm tỉ lệ sinh non, chiếm khoảng 10% các ca sinh ở Mỹ, cao hơn so với tỉ lệ ở hầu hết các nước phát triển khác.

((Theo Healthday, 8/2017))