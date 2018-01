“Quan hệ” đồng giới rất dễ nhiễm bệnh đường tình dục

N.T.T (Hà Nội)

Tình dục đồng giới (TDĐG) là xu hướng và sở thích quan hệ tình dục với người cùng giới. Đây là một loại bệnh hướng về tình dục. Tần số của TDĐG khó được biết chính xác, vì có sự dè dặt tự nhiên của những người “trong cuộc”.TDĐG không phải là bệnh lý về tâm thần.

Người có TDĐG dù thuộc nam hay nữ đều cần được xã hội, bạn bè và gia đình quan tâm, thông cảm.

Nguyên nhân của TDĐG thường kể đến là: yếu tố tâm lý xã hội và tiềm thức của con người. Các bệnh lý thường gặp trong quan hệ TDĐG nhìn chung cũng thường gặp trong quan hệ khác giới.

Tuy nhiên, cần chú ý phát hiện và điều trị trong quan hệ đồng giới. Đối với nữ giới có TDĐG: dễ mắc các bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn nhưng ít có nguy cơ mắc các bệnh: giang mai, chlamydia, virut herpes hay virut papilloma, HIV.

Các bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung cũng ít gặp hơn. Đối với nam giới có TDĐG: khả năng lây truyền bệnh HIV/AIDS rất cao, ngoài ra những bệnh viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C cũng hay gặp.

Nguy cơ bệnh ung thư hậu môn tăng gấp 20-50 lần so với người có tình dục khác giới. Sau cùng là: viêm niệu đạo, viêm trực tràng do giang mai, do lậu và do chlamydia rất phổ biến.

Vì vậy, người có TDĐG hiện nay cũng cần tìm hiểu các bệnh căn nguyên để có thái độ và hành động phòng chống tốt. Với xã hội chúng ta nên có cái nhìn rộng lượng, thân thiện, quan tâm giúp đỡ cùng chia sẻ để tạo cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.