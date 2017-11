Nghe chị em phụ nữ bình luận về kích cỡ “cậu bé”

Phần lớn chị em thừa nhận rằng kích cỡ “cậu bé” không hề quan trọng, mà điều quan trọng lại là kỹ năng của “người sử dụng”. Nickname JanQ cho hay: “Tôi thực sự tin rằng kỹ năng của bạn tình và những cảm xúc đi kèm mới là điều quan trọng.

Tôi chỉ quan tâm đến kích cỡ của “cậu bé” khi chuyện quan hệ tình dục quá tồi tệ và chán ngán”. Một nickname khác đồng tình: “Thế nào là nhỏ? Có kích cỡ đối với người này là nhỏ nhưng đối với người khác lại là trung bình, thậm chí còn là lớn. Tôi cho rằng kích cỡ phụ thuộc vào mỗi cặp đôi cụ thể”.

Từ chối nói cụ thể về mong muốn của mình, nickname Angela chỉ đơn giản nói: “Bất kỳ thứ gì cứ dài từ khoảng 13 – 18 cm là hoàn hảo”. Còn Elizabeth M chỉ ra rằng: “Nếu một người đàn ông thực sự lo lắng về kích cỡ “cậu bé” của mình thì sau đó anh ta nên cố gắng làm tốt ở những khu vực khác.

Chừng nào cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn thì tôi nghĩ kích cỡ chẳng phải là một điều quan trọng gì”.

Donna C cũng cho rằng nói chung, phụ nữ thường đánh giá cao một cái gì đó nhiều hơn là hành động. “Tôi từng ngủ với những người đàn ông ở hai đầu quang phổ của chiều dài dương vật.

Người có kích cỡ khiêm tốn nhất khiến tôi băn khoăn rằng liệu anh ấy đã thực sự trưởng thành chưa. Còn người có kích cỡ lớn nhất khiến tôi phát hoảng. Chẳng ai làm cho tôi thỏa mãn cả”, nickname Jasmine cho hay.

Tuy nhiên, Jasmine thừa nhận rằng kích cỡ là một điều quan trọng đối với cô, song phải ở mức phù hợp, không quá nhỏ hoặc quá lớn. “Chồng cũ của tôi có kích cỡ dương vật khá nhỏ nên chuyện quan hệ tình dục của chúng tôi thật tệ hại. Dần dà, chúng tôi không ngủ với nhau và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc.

Bạn trai của tôi hiện giờ có dương vật khá lớn và cuộc sống tình dục của chúng tôi thật tuyệt vời” – Jamine thẳng thắn nói.

Nickname Gemma cho hay: “Tôi từng có 2 bạn trai rất “khiêm tốn”. Một người thực sự có kỹ năng, do đó việc kích cỡ khiến tôi không hề phiền lòng. Ngược lại, một người không có kỹ năng và đời sống tình dục của chúng tôi không hề tuyệt vời”.

Một nickname khác bình luận: “Hãy thôi trò so sánh này đi. Nếu bạn hỏi một người đàn ông nghiêm chỉnh rằng anh ta sẽ chọn bạn gái có bộ ngực to hay nhỏ thì thế nào? Tôi nghĩ anh nào cũng chọn cô ngực to cho mà xem”.

Ngay lập tức, không ít cư dân mạng phản đối: “Dù là đàn ông hay phụ nữ, thứ gì quá to đều không phải đồng nghĩa với tốt, quan trọng là sự phù hợp".

Video: Kích thước cậu nhỏ càng to càng tốt?

(Theo Daily Mail)