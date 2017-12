Loại quả có nhiều ở Việt Nam được TS Mỹ mệnh danh là "trái cây bảo vệ tim và gan"

Dâu tằm là loại quả nhỏ nhưng lại cung cấp một số lợi ích sức khỏe rất lớn. Theo TS Mỹ Josh Axe, dâu tằm có thể giúp giảm cân, tăng cường chức năng gan và thậm chí cung cấp một lượng lớn vitamin, khoáng chất cho cơ thể.



Cây dâu thuộc họ cây dâu tằm, có liên quan chặt chẽ đến các loại cây sung, mận và cây đa. Cây dâu có xu hướng phát triển mạnh ở những nơi có khí hậu ôn đới, quả dâu vào mùa thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8 phổ biến trên toàn thế giới.

Quả dâu tằm có hình trụ dài, có thể có màu trắng, đỏ, tím hoặc đen tùy từng giống. Dâu tằm chín có vị ngọt hoặc hơi chua. Loại quả này có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho món nướng, món tráng miệng, sữa chua, sinh tố hoa quả tổng hợp để tăng hương vị và kích thích hoạt chất dinh dưỡng.

Dâu tằm có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol để duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Hàm lượng chất dinh dưỡng có trong dâu tằm

Quả dâu có hàm lượng calo thấp nhưng có thể cung cấp nhiều chất xơ, vitamin C , vitamin K và sắt.

Một chùm dâu tằm chứa khoảng:

- 60,2 calo

- 13,7 gram carbohydrate

- 2 gram protein 0,5 gam chất béo

- 2,4 gam chất xơ ăn kiêng

- 51 miligam vitamin C (85% DV)

- 10.9 microgram vitamin K (14% DV)

- 2,6 miligram sắt (14% DV)

- 272 miligam kali (8% DV)

- 0,1 mg riboflavin (8% DV)

- 1,2 miligam vitamin E (6% DV)

- 25,2 miligam magiê (6% DV)

- 53,2 miligam phốt pho (5% DV)

- 54,6 miligam canxi (5% trăm DV)

Ngoài các chất dinh dưỡng được liệt kê ở trên, dâu tằm cũng có chứa một số khoáng chất như đồng, niacin, vitamin B6 và thiamine.

Dâu tằm được TS Mỹ mệnh danh là "trái cây bảo vệ tim và gan"



1. Chống ung thư

Giống như các loại quả mọng khác, dâu tằm được xem là một trong những loại thực phẩm chống ung thư hàng đầu. Dâu tằm chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào – hợp chất giúp chống lại những gốc tự do có hại và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, nước dâu tằm có thể làm giảm đáng kể mức oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do ở chuột. Một nghiên cứu khác năm 2006 được thực hiện trên động vật đã cho ra kết quả tương tự, nước ép dâu có tác dụng như một chất chống oxy hóa và làm giảm căng thẳng do các gốc tự do gây ung thư.

Năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc đã phân lập được một hợp chất đặc biệt từ dâu tằm và phát hiện thấy rằng, nó có thể gây ra sự chết các tế bào ung thư vú và làm chậm sự phát triển và lan rộng của các tế bào khối u ở chuột.

Dâu tằm được xem là một trong những loại thực phẩm chống ung thư hàng đầu. (Ảnh minh họa)

2. Hỗ trợ quá trình giảm cân



Quả dâu có chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C, vitamin K và sắt nhưng lại chứa lượng calo thấp.

Chất xơ trong quả dâu có thể giúp thúc đẩy chức năng đường tiêu hóa, hỗ trợ điều trị táo bón và thậm chí tăng cường quá trình giảm cân. Chỉ cần 1 chén dâu tằm có thể đáp ứng tối đa 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn.

Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng dâu tằm có thể có tác dụng chống béo phì. Một nghiên cứu ở động vật được đăng trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm cho thấy, sử dụng dâu tằm trên chuột đồng trong 12 tuần giúp giảm cả trọng lượng cơ thể và chất béo nội tạng.

Dâu tằm chứa hàm lượng calo thấp nên nó còn được sử dụng làm thực phẩm cho các bữa ăn nhẹ kèm với sữa chua.

3. Giảm nồng độ Cholesterol

Chất xơ được tìm thấy trong dâu tằm chủ yếu là chất xơ không hòa tan, và khoảng 25% chất xơ không hòa tan ở dạng pectin. Chất xơ không hòa tan là dạng chất xơ có khả năng hấp thụ nước, đồng thời giảm giảm lượng cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm cho thấy, các hợp chất trong dâu tằm cũng có khả năng làm giảm cholesterol xấu LDL – một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

4. Bảo vệ chức năng gan

Gan đóng vai trò trung tâm đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Một số bằng chứng cho thấy, một số hợp chất có trong dâu tằm có thể tăng cường chức năng gan, phòng chống các bệnh về gan. Ngoài ra, dâu tằm có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả - tình trạng các chất béo tích tụ trong gan, làm suy giảm chức năng hoạt động bình thường của gan.

5. Ổn định lượng đường trong máu

Mất cân bằng lượng đường trong máu có thể gây ra hàng loạt các triệu chứng như khát nước, tiểu tiện nhiều và giảm thị lực. Cân bằng lượng đường trong máu là chìa khóa để duy trì sức khỏe, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị tiểu đường.

Dâu tằm có chứa chất xơ, giúp làm chậm sự hấp thu đường trong máu. Chúng cũng chứa các hợp chất đặc biệt và các chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp cân bằng lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Plos One cho thấy, chiết xuất dâu tằm có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu ở những con chuột mắc bệnh đái tháo đường.

*Theo DrAxe