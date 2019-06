Kế hoạch B, C, D đã sẵn sàng: Su-57 Nga sẽ tới tấp bay sang Thổ Nhĩ Kỳ!

Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho các phương án mua máy bay chiến đấu thế hệ 5 do Nga và Trung Quốc sản xuất nếu như thương vụ mua 100 tiêm kích tàng hình F-35 với Mỹ bị hủy bỏ.

Đó là thông tin được tờ Yeni Safak, một trong những ấn phẩm báo chí ủng hộ chính phủ có ảnh hưởng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải ngày hôm qua (10/6).

Theo Yeni Safak, Ankara đã chuẩn bị sẵn sàng "các kế hoạch B, C, và D" trong trường hợp dự án F-35 bị đình chỉ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 của Nga.

Kế hoạch nêu trên được cho là cũng bao gồm việc đẩy mạnh nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu nội địa của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành các hoạt động đàm phán với Nga về khả năng cung cấp mẫu tiêm kích mới Su-57 và với Trung Quốc về chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm Shenyang FC-31 (J-31).

"Những máy bay này đặc biệt nổi trội với mức giá thấp so với F-35, mỗi chiếc dao động khoảng 100 triệu USD", tờ Yeni Safak nhấn mạnh.



"Hơn nữa, Ankara cũng đã cân nhắc khả năng ngay cả khi F-35 được chuyển giao thì chúng vẫn bộc lộ những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng với Thổ Nhĩ Kỳ do chính được Mỹ trực tiếp điều khiển. Do vậy, không ai lấy làm tiếc khi để vuột mất F-35".

Tháng trước, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rostec thông báo rằng, Moscow sẵn sàng cân nhắc khả năng bán Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu hợp đồng mua F-35 giữa Ankara và Washington đổ vỡ.

Đầu năm nay, một nguồn tin của ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, Su-57 đã nhận được giấy phép xuất khẩu. Tháng 4/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo Ankara sẽ tìm cách đáp ứng nhu cầu mua sắm các máy bay chiến đấu tiên tiến "ở một nơi khác" nếu như Washington hủy bỏ cam kết bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 10/6, Tổng giám đốc Các ngành Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir khẳng định Mỹ đã không phản hồi đề xuất của Ankara về kế hoạch thành lập nhóm làm việc chung để cùng thảo luận về khả năng hệ thống S-400 gây ra những mối đe dọa với các hệ thống của Mỹ, đồng thời cho biết vấn đề S-400 đã được khép lại.

Cuối năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD cung cấp 4 hệ thống phòng không S-400 cho Ankara. Hoạt động chuyển giao dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây.