Ho do suy tim là triệu chứng hay gặp ở bệnh nhân suy tim nhưng thường dễ bị bỏ qua do nhầm lẫn với một bệnh lý khác, do đó làm cho người bệnh mất đi cơ hội được chữa trị sớm để hồi phục.

Ho: dấu hiệu nghiêm trọng của suy tim

Hầu hết tất cả mọi người khi có biểu hiện triệu chứng ho không ít thì nhiều đều có liên quan đến vấn đề bệnh lý về phổi hoặc đường hô hấp mà không quan tâm đến bệnh lý có ảnh hưởng từ tim.

Tuy vậy trên thực tế không lạ lùng gì khi chứng kiến những trường hợp người bệnh suy tim phải trải qua và chịu đựng những cơn ho đáng kể.

Từ sự ghi nhận này, có thể nói triệu chứng ho là một dấu hiệu nghiêm trọng của tình trạng suy tim, do đó nếu đơn thuần chỉ điều trị suy tim thôi là không đủ hoặc thậm chí nếu chỉ điều trị suy tim đơn thuần mà không lưu ý đến biểu hiện triệu chứng ho, sẽ có thể sẽ gây ra các vấn đề khác.

Thuật ngữ suy tim mặc dù nghe có vẻ nghiêm trọng và thảm khốc giống như một sự cố bị mất điện nhưng thực tế suy tim không có nghĩa là tim ngừng đập mà đó là chứng bệnh ngừng tim.

Nói một cách đơn giản suy tim có nghĩa là khả năng bơm máu của tim đã bị suy yếu đến mức tim không thể đáp ứng được việc cung cấp máu đầy đủ, đáp ứng cho các yêu cầu hoạt động của cơ thể.

Suy tim có thể do một loạt các rối loạn hoạt động của tim bao gồm bệnh động mạch vành CAD (coronary artery disease), tăng huyết áp, bệnh cơ tim phì đại, rối loạn chức năng tâm trương và bệnh van tim so với những người bình thường khác.

Triệu chứng ho là một dấu hiệu nghiêm trọng của tình trạng suy tim

Theo thống kê ghi nhận, mỗi năm có khoảng hàng triệu người phải nhập viện để cấp cứu vì bị suy tim.

Người suy tim có biểu hiện các triệu chứng lâm sàng như: suy yếu, mệt mỏi, khả năng chịu đựng kém, khó thở bất thường gồm khó thở khi tập thể dục hoặc ngay cả hiện tượng khó thở xảy ra khi nằm (orthopnea), sưng phù ở mắt cá chân và đôi khi ho.

Ho là biểu hiện của tình trạng phổi bị tắc nghẽn

Một vấn đề khá phổ biến đối với bệnh suy tim là do khả năng bơm máu không hiệu quả của tim nên máu quay trở lại tim từ phổi và có xu hướng chảy ngược tạo ra tình trạng tắc nghẽn phổi, đây là lý do tại sao những người bị suy tim thường được cho là bị “suy tim sung huyết”.

Khi phổi bị tắc nghẽn, chất dịch và thậm chí có cả một ít máu có thể rò rỉ vào phế nang của phổi. Dịch đọng lại ở phổi trong trường hợp này là nguyên nhân chính gây ra chứng khó thở thường gặp ở những người bị suy tim.

Thực tế phản xạ ho là một cách thức đối phó của cơ thể để làm thông thoáng đường thở và phế quản, đồng thời cũng có ý nghĩa triệu chứng ho là biểu hiện của tình trạng phổi bị tắc nghẽn.

Thuật ngữ “ho tim” cũng được đặt ra, đây là tình trạng ho do suy tim và có thể có nhiều dạng khác nhau. Một cơn ho ướt tạo ra đờm có bọt có thể nhuốm màu hồng với máu là khá phổ biến đối với bệnh suy tim.

Thở khò khè và thở nặng nhọc cũng có thể đi kèm với những cơn ho, kèm theo với cảm giác sùi bọt trong ngực hoặc thậm chí là tiếng huýt sáo từ phổi.

Trường hợp các triệu chứng ho khá điển hình như đã nêu thường là dấu hiệu của tình trạng suy tim đã trở nên tồi tệ, biểu hiện triệu chứng ho thường đi kèm với các triệu chứng bệnh lý của suy tim nói chung.

Những triệu chứng này có thể bao gồm khó thở cố gắng, khó thở khi nằm (orthopnea), phù và thậm chí bị khó thở cả về ban đêm; người bệnh có thể thức dậy vào lúc nửa đêm, thở hổn hển và ho.

Những trường hợp người bệnh bị ho do tình trạng suy tim nghiêm trọng này thường là các dấu hiệu cần được lưu ý để đi khám bác sĩ ngay nhằm có biện pháp can thiệp kịp thời, không nên để diễn biến bệnh kéo dài quá lâu.

Tuy vậy tình trạng ho do bệnh lý suy tim cũng có thể ở dạng ít nghiêm trọng hơn, một số bệnh nhân bị suy tim xuất hiện cơn ho làm khó chịu và trở nên mạn tính, ho khan nhưng cũng có lúc khạc ra một lượng nhỏ chất đờm nhầy màu trắng hoặc hồng; chính vì dạng ho do suy tim ít nghiêm trọng này được người bệnh cho là có thể do các nguyên nhân khác nên thường không đi khám để phát hiện bệnh kịp thời.

Nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục trì hoãn, không đi khám bác sĩ, các triệu chứng suy tim có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn do tình trạng bệnh lý để kéo dài quá lâu.

Vì vậy bất cứ trường hợp bệnh nhân nào được bác sĩ thông báo bị bệnh suy tim, đừng bao giờ bỏ qua sự khởi đầu của triệu chứng ho, ngay cả khi được xem là triệu chứng ho chỉ xảy ra khá nhẹ.

Ho có liên quan đến thuốc điều trị suy tim

Thực tế cho thấy triệu chứng ho cũng là một tác dụng phụ khá phổ biến của một nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị cho người bệnh bị suy tim, đó là thuốc ức chế men chuyển angiotensin ACE (angiotensinconverting enzyme).

Thuốc ức chế men chuyển này rất hữu ích cho người bệnh suy tim vì chúng làm giãn động mạch, giúp tim bơm máu đi một cách dễ dàng hơn.

Tuy vậy, những loại thuốc điều trị này chỉ gây triệu chứng ho cho khoảng 4% bệnh nhân sử dụng, triệu chứng ho liên quan đến việc sử dụng thuốc ức chế men chuyển có đặc điểm là ho khan khó chịu, ho khô và không tạo ra dịch tiết đờm.

Mặc dù có những thông báo cho thấy dùng thuốc chống viêm không steroid NSAID (non-steroidalanti-inflammatory drug) có thể cải thiện tình trạng ho do dùng thuốc ức chế men chuyển nhưng phần lớn những bệnh nhân có thể gặp hạn chế về vấn đề này nên bắt buộc bác sĩ phải chỉ định ngừng sử dụng thuốc.

Vì vậy, thông thường thuốc ức chế men chuyển có thể được chuyển sang thuốc ức chế thụ thể angiotensin II ARB (angiotensin receptor blocker), chúng có nhiều ưu điểm giống như thuốc ức chế men chuyển nhưng ít gây nên triệu chứng ho hơn; đây là một sự thay đổi thuốc cần được lưu ý để có thể giúp làm giảm triệu chứng ho khi dùng thuốc ức chế men chuyển điều trị suy tim không phù hợp.

-Triệu chứng ho do bệnh lý suy tim là một dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy tình trạng suy tim đang xấu đi. Trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng ho kèm bệnh lý suy tim là một biểu hiện khá nặng cần phải được can thiệp điều trị kịp thời và phải có sự điều chỉnh trong quá trình điều trị suy tim.

- Do đó những người bệnh bị suy tim đừng bao giờ bỏ qua dấu hiệu khởi đầu của triệu chứng ho mà nên đi khám bác sĩ và thông báo tình trạng này sớm để được khám nhằm có chỉ định điều trị kịp thời, phù hợp; không nên để chậm trễ và kéo dài quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe kể cả tính mạng của mình.