Hành trình kỳ diệu của bé sinh cực non 600g sau 9 tuần

Ngày 7/9, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM cho biết, bé sơ sinh cực non 600g, huy động hơn 10 bác sĩ mổ tim cấp cứu tại giường, nay đã được nuôi dưỡng thành công, và tăng nhanh lên 1500g sau 9 tuần.

Trước đó, như báo Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, Bệnh viện nhi đồng thành phố đã cứu sống thành công một bé gái sinh non nặng 600g bị suy hô hấp rất nguy kịch, đến nay nhờ sự chăm sóc của các y bác sĩ cháu đã được hồi sinh kỳ diệu.

Theo BS CK1 Nguyễn Minh Thư - Khoa Hồi sức Sơ Sinh, bé chào đời sớm gần 4 tháng, do mẹ em bị ối vỡ non sinh tại bệnh viện Hậu Nghĩa, con nặng chỉ 600g, trong tình trạng thở thoi thóp, nhịp tim rời rạc và phản xạ yếu ớt, con không tự thở được nên được các bác sĩ đặt ống giúp thở và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM.

Bé gái nặng 600g lúc mới sinh được phẫu thuật.

Kể từ khi tiếp nhận và được các bác sĩ cứu sống chuyển về khoa Hồi sức Sơ Sinh, con nằm lồng kính suốt vì thân nhiệt chưa ổn định. Vì phản xạ bú mút của con chưa được tốt, nhiễm trùng nặng, phải truyền dịch kéo dài đến những ngày đầu tập ăn.

Các bác sĩ sử dụng ống thông dạ dày để hỗ trợ ăn sữa, những ngày đầu con tập ăn chỉ 1-2 ml sữa một cữ, đồng thời, con cũng được tập bú mẹ, bú bình xen kẽ nhau để cung cấp năng lượng cho cơ thể. BS Thư chia sẻ thêm.

BS CK1. Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết, mặc dù cô bé sinh non nhỏ xíu, bàn tay, chân chưa bằng ngón tay người lớn nên đường ven nhỏ như cái kim cây tăm, các bác sĩ phải rất vất vả để tìm ven và catheter truyền thuốc cho bé.

Được biết, tỉ lệ nuôi dưỡng thành công bé sinh non trọng lượng dưới 1kg ở Mỹ hiện chỉ có 40-45%. Với mỗi trẻ sinh non nặng 500g được nuôi sống, chi phí ở Mỹ lên đến khoảng 2 triệu USD,... nên các bác sĩ cũng biết đây là điều vô cùng gian nan.

Điều đặc biệt, ngay từ mới sinh bé phải đối mặt với ca mổ tim cân não tại giường lúc còn non hỏn, cùng hàng trăm điều khó khăn khác ...Tuy nhiên, tất cả các điều đó không làm các bác sĩ nản lòng và những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ khoa Khoa Hồi sức Sơ Sinh vẫn không ngừng nghỉ - BS Vũ chia sẻ.

Sau 9 tuần từ 600g bé đã tăng lên được 1500g.

Chị T. mẹ của bé cho biết, ngay từ sinh tại bệnh viện Hậu Nghĩa thấy con nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay bác sĩ, thở thoi thóp tôi thương con thắt lòng và nghĩ khó có điều kỳ diệu.

Sau khi chuyển viện lên Bệnh viện TP, khi nhìn con nằm với bao nhiêu ống và dây rợ cắm trên người, 2 vợ chồng trẻ mới cảm nhận được nỗi đau của đấng sinh thành. Cha mẹ bé chỉ biết nắm tay nhau khóc, thương con mà không biết làm như thế nào.

Đó là chuỗi ngày dài chiến đấu với cả trăm nguy cơ rủi ro mà một em bé non tháng và gia đình chị đã phải gánh chịu, chị T chia sẻ thêm.

Bé tiếp tục được mẹ ấp Kangaroo tại khoa Khoa Hồi sức Sơ Sinh và sẽ được xuất viện sớm

BS Thư nhớ lại, hành trình gian nan và những quyết đoán của bác sĩ chỉ định đúng thời điểm như: Chất hoạt hoá bề mặt phổi được bơm đúng thời điểm, ca mổ tim được hội chẩn kịp thời, khẩn trương và đã thành công tốt đẹp. Những đợt thở máy rung tần số cao đã cứu vớt 2 lá phổi quá non nớt của cô bé, bé sớm được cai máy thở, chức năng tim trở về bình thường.

Trong suốt thời gian tại bệnh viện, cha mẹ tới thăm cô bé 3 lần một ngày, đây là cách có thể truyền thêm sức mạnh giúp cô bé chiến đấu để bảo vệ sự sống của mình. Bé được ấp da kề da theo phương pháp Kangaroo Mother Cảre và sớm sau cai máy thở, khi huyết động đã ổn định, BS Thư nói.

Điều kỳ diệu đã đến với bé cùng y bác sĩ, sau 9 tuần, đến nay, cô bé cân nặng tăng được 1500g. Bé đã ngưng điều trị kháng sinh, ăn sữa mẹ hoàn toàn qua ống thông dạ dày, tiếp tục được mẹ ấp Kangaroo tại khoa Khoa Hồi sức Sơ Sinh và sẽ được xuất viện sớm.

Được biết đây là trường hợp sinh non với tuần tuổi thai nhỏ nhất và cân nặng nhẹ nhất mà khoa Khoa Hồi sức Sơ Sinh từng chăm sóc và điều trị. Trước đó, sản phụ quê ở Long An sinh hạ bé gái chỉ nặng 600 gram khi thai chỉ mới được 24 tuần tuổi do vỡ ối non tại một bệnh viện ở Hậu Nghĩa.

Sau sinh, bác sĩ phát hiện bé gái bị suy hô hấp tím tái, được đặt ống giúp thở và chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Taị đây, hơn 10 bác sĩ các khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức ngoại, hồi sức sơ sinh đã được huy động để cùng nhau tìm phương pháp mổ tối ưu cứu bé gái. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ tiến hành khâu thắt ống động mạch phía đầu chủ, phổi và ở giữa cho bé.

Vì sự an toàn tuyệt đối cho bé, Ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại giường của khoa Hồi sức sơ sinh, trong khi với những ca bệnh tim nặng thường phải được mổ tại phòng mổ tim. Ê-kíp phẫu thuật đã mang tất cả các dụng cụ mổ lên khoa Hồi sức sơ sinh để thực hiện