Hàng trăm nghìn người thiệt mạng do biến chứng cúm mỗi năm

Con số này tăng so với ước cách đây 10 năm là từ 250.000-5000.000 người, vốn bao hàm tất cả các ca tử vong liên quan đến cúm, trong đó có cả bệnh tim mạch hay tiểu đường.

Giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Peter Salama, cho biết những số liệu này cho thấy thế giới đang phải gánh chịu những tổn thất đáng kể về kinh tế và xã hội do căn bệnh cúm gây ra, do đó cần phải làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh cúm theo mùa.

Con số mới dựa trên dữ liệu gần đây thu thập được từ những quốc gia khác nhau và không tính đến những ca tử vong do các căn bệnh không liên quan đến đường hô hấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), hầu hết các ca tử vong xảy ra ở người trên 75 tuổi, và ở những khu vực nghèo nhất thế giới.

Khu vực cận sa mạc Sahara ở châu Phi có tỷ lệ người có nguy cơ tử vong do cúm cao nhất thế giới, tiếp theo là khu vực Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Trước thực trạng đó, tiến sĩ Salama nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia đều cần phải hợp tác với nhau để kiểm soát dịch bệnh cúm trước khi nó biến thành đại dịch.

Cụ thể, các quốc gia cần tăng cường khả năng phát hiện và đối phó với dịch bệnh, củng cố các hệ thống y tế để cải thiện sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương nhất và gặp nhiều rủi ro nhất.

Gần như tất cả các ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi do bị mắc bệnh đường hô hấp liên quan đến cúm đều xảy ra ở các quốc gia đang phát triển, song tác động của dịch bệnh cúm theo mùa đối với những người nghèo nhất thế giới vẫn chưa được đánh giá một cách đầy đủ.

Hiện WHO đang phối hợp với các đối tác để đánh giá gánh nặng của bệnh cúm trên toàn cầu cũng như những hậu quả kinh tế của căn bệnh này, đồng thời cung cấp những chỉ dẫn cho các nước thành viên LHQ.

Theo WHO, việc tăng cường giám sát và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm các căn bệnh khác có thể liên quan đến cúm có thể sẽ đưa ra những ước tính còn cao hơn đáng kể trong vòng vài năm tới.

Do đó, WHO khuyến khích các quốc gia đặt ưu tiên cho việc phòng ngừa bệnh cúm và đưa ra những đánh giá trong phạm vi quốc gia nhằm có chính sách phòng ngừa thỏa đáng.

