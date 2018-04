Bữa ăn người Việt thừa đạm nhưng thiếu canxi

Chia sẻ tại hội thảo, PGS Lê Bạch Mai – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết tình trạng thiếu canxi của người Việt Nam.

Bà Mai cho biết, vai trò của canxi rất cần thiết cho sức khỏe của mỗi người, ở trẻ, thiếu canxi máu (ion canxi), nhẹ thì hay khóc đêm, khó ngủ, hay cáu gắt, không tập trung cho nên học tập sa sút; nặng có thể dẫn đến tình trạng co giật các cơ (chân, tay, mặt, miệng méo).

Ngày 18/04/2018, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng”.



Và nếu thiếu canxi kéo dài, còi xương ở trẻ em sẽ xuất hiện. Còi xương là bệnh rất hay gặp ở trẻ nhỏ đang trong thời kỳ phát triển nhanh.

Nhẹ thì làm trẻ tăng trưởng kém, chậm mọc răng, nặng thì làm trẻ chậm phát triển chiều cao, biến dạng xương (chân hình chữ X, chữ 0), gây biến dạng lồng ngực, xương sọ hoặc biến dạng khung xương chậu.

Nguy hiểm nhất là thiếu canxi xảy ra ở bé gái, vì khi lớn lên, họ sẽ gặp khó khăn khi sinh nở.

Đối với người trưởng thành, đặc biệt là người tuổi cao, phụ nữ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thiếu canxi mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau sẽ dẫn đến giảm trọng lượng xương, tăng quá trình tiêu xương.

Tại hội thảo, Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam cho biết thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; những năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cam kết thực hiện “ba không”: “Không sản xuất rau không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn”; đã chọn các chợ đầu mối làm điểm vận động nữ tiểu thương ký cam kết không kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm không an toàn; chọn 5 tỉnh/thành (Hà nội, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, An giang) làm điểm tổ chức cho hội viên, phụ nữ cam kết thực hiện không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc gia cầm không an toàn và đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng được nhiều mô hình an toàn thực phẩm hiệu quả tại cộng đồng.

Đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phản ánh các thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hằng ngày giữa các cán bộ, hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ với các chuyên gia về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.