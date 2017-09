Bắt ‘nữ quái’ tống tiền lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 9-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thảo (43 tuổi trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, TP Hà Nội.

Thông tin điều tra cho biết, vào giữa tháng 7-2017, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin của lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trình báo về việc một đối tượng nữ đã sử dụng giấy tờ giả của bệnh viện chuyển tuyến khám bệnh lên tuyến trên cho bệnh nhân.

Theo đó, đối tượng này đe dọa, yêu cầu nhân viên và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phải chi 150 triệu đồng, nếu không đáp ứng đối tượng sẽ đưa mọi thông tin giấy tờ giả lên mạng internet, báo chí, làm mất uy tín, danh dự của bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Nội đã dựa trên cơ sở tài liệu thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan ANĐT đã bắt quả tang Trần Thị Thảo nhận 150 triệu đồng.

Khám xét nơi thuê trọ của đối tượng, thu giữ 9 giấy chuyển tuyến giả của bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận do nắm được thông tin tại một số bệnh viện ở Hà Nội có nhiều bệnh nhân muốn được chuyển lên tuyến trên để được hưởng chế độ thuốc men cao, do vậy Thảo đã tìm hiểu và móc nối với một nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và nhờ người này làm 20 tờ giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bằng cách scan con dấu thật của bệnh viện lên các giấy chuyển tuyến đã có in sẵn thông tin bệnh nhân theo mẫu các bệnh viện thường sử dụng trong trường hợp chuyển tuyến cho bệnh nhân.

Sau khi làm xong giấy tờ giả này, Thảo đã sao các tài liệu và sử dụng để tống tiền lãnh đạo Bệnh viện và những người có liên quan.

Công an TP Hà Nội đã xác định những giấy tờ do Thảo và một số đối tượng liên quan làm giả đã được sử dụng để chuyển tuyến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai, Hà Nội. Mỗi giấy tờ giả Thảo bán từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

Có 10 người đã sử dụng các giấy tờ trên vào việc khám chữa bệnh. Hiện còn 9 giấychuyển viện cơ quan công an thu giữ. Kết quả đã giám định đều là giấy tờ giả mạo.