Bịt mặt xông vào bệnh viện quân y nổ súng truy sát

Cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã làm việc với ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y K120. Từ lời kể của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh của bệnh viện, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can bịt mặt, xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân.

Hiện công an đã thu giữ 1 khẩu súng. Đây là loại súng công cụ hỗ trợ, RG88, số hiệu RC 162318066 và 2 viên đạn.

Trước đó, chiều 4/9, Trần Nhựt Minh (“tự” Tý cận, 21 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) và Bùi Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) đến nhà của Cao Quốc Ân (“tự” Vũ Lắc, 35 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) để “nói chuyện” về việc ăn chia ma túy không đều.

Khi thấy Tuấn và Minh đến, Ân đóng cửa lại nên hai thanh niên lớn tiếng hăm doạ “Mày đừng để tao gặp mày...”, sau đó cả hai bỏ đi.

Lúc này, Ân cầm dao Thái Lan đuổi theo. Khi đến cầu Hùng Vương (TP Mỹ Tho) thì gặp Ân và Minh. Hai bên lao vào “huyết chiến”. Minh và Tuấn dùng dao giấu sẵn trong người đâm Ân trọng thương. Sau đó, Ân lấy dao chống trả đâm Minh và Tuấn trọng thương. Sau đó, Tuấn đưa Minh vào bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu, do vết thương quá nặng nên Minh đã tử vong.

Còn Ân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y K120. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi các bác sĩ đang cấp cứu cho Ân thì có 3 thanh niên, bịt khẩu trang, cầm dao xông vào truy sát khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Một lúc mọi người nghe tiếng súng nổ vang lên. Sau đó, 3 thanh niên bịt mặt nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Riêng Ân nằm gục tại góc phòng và được đưa sang bệnh viện ở tỉnh Bến Tre cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng bị hư hỏng nặng, tường và sàn nhà còn dính vết máu.

Khi nhân viên của bệnh viện dọn dẹp hiện trường thì thu được 1 con dao nhọn dính máu và 1 viên đạn còn mùi thuốc súng.

Đến sáng 5/9, nhân viên bệnh viện tiếp tục thu được 1 dao găm còn dính máu được giấu ở bồn hoa trước khoa cấp cứu.