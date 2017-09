Người phụ nữ tố bị hiếp dâm viết đơn xin đi tù: “Tôi nhục nhã... sống không bằng chết"

"Tôi chạy thì 2 con nhỏ để cho ai?"

Ngày 7/9, PV đã tìm đến nhà chị Trần Phạm Thanh L. (SN 1983, ngụ tại Tân Thạnh, Long An) để tìm hiểu sự việc chị viết đơn xin đi tù, xin từ bỏ quyền công dân của mình vì bị hiếp dâm nhưng công an không khởi tố vụ án.

Trong đơn gửi công an huyện Tân Thạnh, chị L. trình bày: "Tôi làm đơn này gửi đến công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt.

Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng: tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy".

Chị L. chia sẻ sự việc với PV.

Theo chị L. khoảng 0h ngày 21/6, chị đang ngủ thì phát hiện có một người lạ mặt xông vào nhà. Khi chị L. hét lên "ai vậy" thì người này lao tới một tay bịt miệng, một tay dùng dao khống chế nói: "Im lặng đừng có la, mày mà la lên anh xử 3 mẹ con à!".

Đối tượng này sau đó muốn chị L. cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ sát hại cả 3 mẹ con.

Vì nghĩ đến tính mạng hai con, chị L. cho tên này quan hệ. Sau khi quan hệ một lần, chị L quá mệt nên xin người này cho nấu mì ăn. Sau khi chị L. ăn mì xong, người này hiếp dâm chị L. lần thứ hai rồi bỏ về nhà.

Chị L. sau đó biết người đó tên A nên làm đơn tố cáo A tới cơ quan điều tra huyện Tân Thạnh. Ngày 22/8, công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án. Lý do nêu ra là chị "có thể chạy nhưng đã không chạy".

Thông báo không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra.

"Tôi chạy thì 2 con nhỏ để cho ai, mạng sống 2 con thế nào trong trường hợp đó? Vụ việc rõ ràng như vậy mà công an kết luận không được khởi tố vụ án vì lí do không có sự việc phạm tội. Tôi nhục nhã khi mọi người đàm tiếu, sống không bằng chết", chị L. nói.

Xin đi tù càng lâu càng tốt, từ bỏ quyền công dân

Chị L. cho biết mình đã làm đơn xin đi tù càng lâu càng tốt vì quá áp lực dư luận, sống không bằng chết.

Cũng theo lời chị L, thường ngày chị may áo quần tại nhà nhưng hơn 3 tháng nay không thể làm nổi vì quá mệt mỏi. Con gái chị chưa tròn 7 tuổi hàng ngày phải đến chùa xin thức ăn về cho mẹ.

"Tôi không biết phải làm sao, ai chỉ cho tôi tôi phải làm gì đòi lại lẽ phải không tôi chết cũng không nhắm mắt nổi", chị L. nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh cho biết, đối tượng trong đơn tố cáo của chị L. có tiền án và từng chịu án tù.

"A là đối tượng bất hảo trên địa bàn. Tuy nhiên, cụ thể về sự việc của chị L. thì cơ quan công an huyện đã có báo cáo cho công an tỉnh. Chi tiết thì phải để cơ quan công an trả lời", ông Trước thông tin.