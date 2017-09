Tin mới vụ nổ súng ở Bệnh viện K120 Tiền Giang

Chiều 8/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trường điều tra vụ nổ súng tại Bệnh viện Quân y K120 Tiền Giang.

Qua điều tra ban đầu và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh của bệnh viện, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng và 2 viên đạn. Đồng thời, xác định Trần Nhật Minh (SN 1996, phường 2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) tử vong do mất nhiều máu.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 4/9, Bùi Minh Tuấn (SN 1997, phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cùng Minh đi mô tô đến nhà Cao Quốc Ân (SN 1982, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) để đòi nợ do tranh chấp trong việc “ăn chia” ma túy không đều.

Tại đây, nhóm của Ân và Tuấn xảy ra hỗn chiến làm Minh và Ân bị thương nặng. Sau đó Minh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nhưng đã tử vong, do vết thương quá nặng.

Ân được bạn bè đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y K120. Trong lúc các bác sĩ khâu vết thương cho Ân, bất ngờ có 3 thanh niên, bịt khẩu trang, cầm dao xông vào tấn công khiến các bệnh nhân nằm cùng phòng và các y sĩ, điều dưỡng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Sau đó mọi người nghe tiếng súng nổ và 3 thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi mọi người trở lại thấy Ân nằm gục tại phòng.

Ngay sau đó, Ân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Bến Tre), rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) điều trị. Hiện nay Ân đang chịu sự giám sát đặc biệt của công an.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng.