8 bí mật khi chàng “lên đỉnh”

Bấy lâu nay, người ta thường săm soi khá nhiều vào thế giới bí ẩn đằng sau chuyện "lên đỉnh" của các nàng, trong khi câu chuyện tương tự ở các chàng lại bị "ngó lơ", với một quan niệm mặc định - khá sai lầm – rằng đó là hiện tượng đơn giản, và nhàm chán.



Tuy nhiên, trong khi những bí mật về chuyện phòng the của phái đẹp đang dần dần được “bật mí”, thì thế giới lại thường quên mất rằng chúng ta vẫn chưa biết hết mọi điều về “chuyện ấy” của giới mày râu.

Đúng thế đấy, các chàng trai, bản năng giới tính của các chàng cũng là một miền đất đầy bí ẩn khiến người ta phải tò mò y như của các nàng vậy, và khoa học cũng đang dần dần “bóc” ra những bí mật này.

Vậy chính xác thì có điều gì về cực khoái nam mà chúng ta còn chưa biết? Hóa ra là rất nhiều. Tỉ dụ, bạn có biết rằng mỗi lần “giao ban”, chàng có thể “lên đỉnh” nhiều lần? Bạn có biết nếu “súng” của chàng “nhả đạn” thường xuyên thì sẽ giảm được nguy cơ ung thư? Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí mật ít người biết dưới đây về thời khắc “sung sướng” của phái mạnh.

“Nhả đạn” thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư

“Lên đỉnh” không chỉ là điều “đỉnh” nhất, mà nó còn có khả năng chống lại ung thư. Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên năm nay của Hội Tiết niệu Mỹ đã thấy rằng những nam giới có tần số “nhả đạn” cao (khoảng 21 lần mỗi tháng” giảm được 20% nguy cơ ung thư tuyền tiền liệt.

TS. Jennifer Rider, một tác giả của nghiên cứu, tuyên bố điều này phần lớn là do sự giải phóng các hoóc-môn như oxytocin, được biết là làm giảm huyết áp. Vì thế nếu lần tới “đối tác” hỏi bạn có muốn “chuyện ấy” không, thì điều đó hẳn là vì mục đích sức khỏe.

Những “tinh binh” xung trận sớm nhất là những “tinh binh” tốt nhất

Theo các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện hỗ trợ sinh sản, có sự khác nhau đáng kể giữa “loạt đạn” thứ nhất và thứ hai. Loạt đạn thứ nhất thường có những tinh binh với chất lượng ADN tốt hơn, di động hơn và đông đảo hơn.

Khi chàng “nhả đạn”, nhưng đợt “tinh binh” khác nhau được phóng ra theo từng nhịp co bóp riêng biệt của cơ. Các nhà khoa học tin rằng đợt “tinh binh” đầu tiên thường có chất lượng cao hơn đợt thứ hai vì đợt đầu tiên được “thiết kế” để tấn công “nàng” trứng, trong khi đợt thứ hai có mục đích ngăn cản những “kẻ phá bĩnh” không để trận chiến kết thúc “thắng lợi”.

Tuy việc “chưa đi chợ đã hết tiền” có thể là đòn giáng mạnh vào “bản lĩnh nam nhi”, song hóa ra nó không phải là điều gây nên hậu quả về tâm lý ở “đối tác” của các chàng.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine, những phụ nữ mà “nửa kia” của họ có xu hướng “hết tiền sớm” thường báo cáo về tình trạng stress tâm lý cao độ và ít hài lòng về chuyện chăn gối, nhưng không phải vì những lý do mà chúng ta thường nghĩ.

Mặc dù phụ nữ thường mất nhiều thời gian để “lên đỉnh” hơn đàn ông, nhưng bà vợ của các ông chồng “chưa đi chợ đã hết tiền” này lại không bận tâm nhiều đến thời gian “sung sức” ngắn ngủi của chồng, mà họ cực kỳ bất mãn với việc “đức lang quân” ít chú ý đến nhu cầu của vợ.

Đối với khoảng 40% số phụ nữ này, những “bức bối” về chuyện ấy chủ yếu bắt nguồn từ cảm giác “nửa kia” là kẻ ích kỷ ở trên giường.

“Lên đỉnh” khi “giao ban” mới thật là “cực đỉnh”

Tuy có lẽ bạn không cần khoa học mới biết được điều này, song đằng nào thì các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng việc “lên đỉnh” khi làm “chuyện ấy” tốt hơn nhiều so với việc “tự xử” một mình. Một nghiên cứu năm 2006 khám phát ra rằng cực khoái kèm theo sex thường là “cực đỉnh” vì cơ thể bạn giải phóng ra lượng prolactin cao gấp 400 lần so với khi bạn “tự sướng”.

Mặc dù prolactin được biết tới nhiều hơn với vai trò là ho óc môn tiết sữa, song nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện ra rằng nồng độ prolactin thấp cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới, và có thể dẫn đến rối loạn cương dương.

Nhanh hơn đạn

Vâng, có lẽ không thật sự nhanh như vậy, nhưng vẫn khá ấn tượng. Theo Men’s Health, tốc độ “nhả đạn” trung bình của các chàng là khoảng 45km/giờ, vượt cả tốc độ kỷ lục của Usain Bolt là 44,5km/giờ.

Vâng, các “tinh binh” của chàng xung trận với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ của người chạy nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, trong chuyện này, chắc bạn không muốn chàng tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Cực khoái ở nam và nữ có lẽ giống nhau nhiều hơn ta tưởng

Hóa ra là thời gian và cường độ của cực khoái không khác nhau giữa hai giới. Thay vào đó, cực khoái thường khác nhau giữa từng người và thường có 2 dạng.

Một nghiên cứu trên Psychology Today công bố rằng có 2 dạng cực khoái; Loại 1 xảy ra thường xuyên hơn, gồm 6 đến 15 cơn co cường độ cao trong thời gian 20 – 30 giây. Loại thứ 2, xảy ra với một số ít người, sẽ có những cơn co không đều sau lần cực khoái đầu tiên, kéo dài 30 - 90 giây.

Như trên đã nói, điều này kahcs nhau tùy từng trường hợp, nên cuộc tranh cãi giữa nam so với nữa có vẻ khá là vô nghĩa.

Có cái gọi là “cực khoái khô”

“Cực khoái khô”, hay xuất tinh ngược, là tình trạng các “tinh binh” thay vì “xuất quân” ra ngoài thì lại chạy ngược vào bàng quang. Điều này thường xảy ra nếu có một bệnh nào đó gây rối loạn điều khiển cơ thắt ở cổ bàng quang khi các “tinh binh” xuất trận.

Chàng sẽ vẫn thấy cảm giác “lên đỉnh” khi điều này xảy ra, nhưng có rất ít, hoặc không có tinh dịch chảy ra ngoài. Tuy xuất tinh ngược không gây nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng nó thường gây ra vô sinh nam. Vấn đề này chỉ cần điều trị nếu bạn muốn làm cha.

Nam giới có thể “lên đỉnh” nhiều lần – chỉ cần tập luyện

Everyday Health báo cáo rằng phần lớn phái mạnh cảm thấy việc “lên đỉnh” nhiều lần là “nhiệm vụ bất khả thi” với thời gian “chịu đựng” trung bình 30 phút giữa mỗi lần “xung trận”. Tuy nhiên, một số nam giới có thể “lên đỉnh” mà không cần “nhả đạn” – điều mà nhiều người tin là chìa khóa để có thể “lên đỉnh” nhiều lần.

Có những chàng rất “tâm lý” với “cậu nhỏ” của mình, và họ là bậc thầy trong “nghệ thuật” lên đỉnh nhiều lần ngay trong một “trận đánh”. Câu trả lời ở đây chính là tập luyện. Theo Men’s Health, có thể “lên đỉnh” nhiều lần nhờ những cách như “quản lý” lượng testosterone, thực hành các bài tập Kegel, hoặc thay đổi tư thế khi “xung trận”.

Everyday Health thì cảnh báo rằng bạn càng bận tâm nhiều đến chuyện này và càng chịu nhiều áp lực thì càng khó đạt được kết quả. Cách tốt nhất là hãy thư giãn và tận hưởng.