4 căn bệnh từng bị hiểu lầm do thuật phù thủy và ma quỷ gây ra

Trong quá khứ, nhiều vấn đề sức khỏe vì y học chưa được khoa học giải thích nên thường bị quy do… phù thủy hoặc thậm chí quỷ dữ gây ra. Đó là những vấn đề sức khỏe hay bệnh lý nào, bạn biết chưa?

Động kinh

Theo Tổ chức Động kinh Mỹ (Epilepsy Foundation), động kinh xảy ra do sự rối loạn hoạt động điện của não. Ước tính có đến 65 triệu người trên khắp thế giới mắc bệnh, trong đó, có khoảng 3 triệu người Mỹ. Khi bị động kinh, người bệnh sẽ bị rối loạn cảm giác, yếu đi và sau đó là ngất xỉu. Trong khi bất tỉnh, người bệnh mất ý thức, tuy nhiên, họ có thể bị run, co giật hoặc co quắp.

Thật đáng sợ khi một người không thể kiểm soát cơ thể của chính họ, do đó, đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người buộc tội bệnh do phù thủy gây ra.

Bệnh tâm thần



Vì các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt và chứng rối loạn nhận dạng có thể gây ra những thay đổi về cảm xúc và hành vi, do đó, căn bệnh này đã từng bị hiểu lầm, kỳ thị và cho là do quỷ ám.

Những người bị bệnh tâm thần đã bị "trừ tà" để trục xuất ác quỷ ra khỏi cơ thể và theo một quan điểm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (National Institutes of Health), "số đông những người bị buộc tội là phù thủy và người bị "quỷ ám" bị thiêu cháy có lẽ đã mắc bệnh rối loạn tâm thần".

Thậm chí, nhiều nơi trên thế giới ngày nay vẫn tin rằng phù thủy đang đứng đằng sau các bệnh tâm thần. The Guardian báo cáo rằng tỷ lệ tự tử ở Guyana cao đáng kinh ngạc, các triệu chứng của bệnh tâm thần "thường bị nhầm lẫn là do phép thuật gây ra"...

Ngộ độc Ergot

Các triệu chứng gần giống với động kinh thường bị quy do phù thủy gây ra.

Khi ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn với nấm, con người có thể bắt đầu có các triệu chứng giống với chứng động kinh hoặc bệnh tâm thần, như co thắt cơ, nôn mửa, ảo tưởng, ảo giác, nhạy cảm da và các triệu chứng khác. Có lẽ vì những triệu chứng này, trong quá khứ, tình trạng ngộ độc Ergot cũng thường bị quy do phù thủy gây ra.

Viêm não Lethargica



Viện Bệnh lý Thần kinh và Đột quy Quốc gia Mỹ (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) cho biết, không rõ nguyên nhân gây ra bệnh Viêm não Lethargica và nó thường đi kèm sốt cao, đau đầu, thị giác kép, phản ứng thể chất và tinh thần bị trì trệ, lơ mơ.

Bệnh thậm chí có thể dẫn tới hôn mê và "bệnh nhân có thể có các cử động mắt bất thường, yếu nửa thân trên cơ thể, đau cơ, run rẩy, cứng cổ và thay đổi hành vi bao gồm rối loạn tâm thần". Đó là một tình trạng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng.

The BBC dẫn lời bác sĩ Stavia Blunt đã từng gặp một ca bệnh vào đầu những năm 1990: "Tôi đã bị sốc bởi vẻ ngoài của bệnh nhân. Thật kinh ngạc. Cô ấy có những vết cào cấu kỳ lạ và rất đáng sợ trên tay".

