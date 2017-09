3 món hải sản giúp đàn ông thêm sung

Con hàu, ốc hương, sò huyết là các món ăn “quý tộc” tuy nhiên không quá đắt và không khó tìm nhưng lại là chứa nhiều kẽm nhất trong các loại thực phẩm. Ngoài ra, chúng còn có chất khoáng cần thiết như magiê, canxi, đồng, sắt, magan, phospho và iod, kali và natri nên tốt cho toàn cơ thể.

Kẽm có tác dụng tích cực với khả năng sinh lý của nam giới và nếu cơ thể thiếu kẽm thường dẫn tới chứng bất lực và thiếu ham muốn trong chuyện gối chăn.

Sò huyết sốt me: 1kg sò huyết, 50g me chín, đường, muối, tỏi, gia vị vừa đủ. Sò huyết rửa sạch, để ráo nước. Me chín cho vào đun với nước, bỏ hạt. Phi thơm tỏi rồi cho nước me, gia vị quấy đều, đun khoảng 5 phút. Thịt sò đã hấp, phi hành tỏi, xào to lửa rồi đổ nước sốt có me vào đun khoảng 5 phút là được.



Hàu chao mỡ: 200g ruột hàu, 0,5g bột mỳ hay bột chiên, 1 quả trứng gà. Cho bột vào bát, đập trứng gà vào trộn đều. Cho chảo lên bếp, đổ dầu vào; cho ruột hàu nhúng vào bát bột rồi cho vào chảo mỡ nóng chiên chín. Nên ăn nóng.

Ốc hương xào lá chanh, tỏi ớt: 1kg ốc hương, tỏi, nước mắm, ớt quả, ớt bột, đường, muối, lá chanh, mỗi thứ một ít. Ốc hương rửa sạch, luộc sơ, đổ ra rổ, lá chanh rửa sạch thái chỉ.

Tỏi, ớt giã nhuyễn, pha vào nước mắm. Đổ bát nước mắm vào âu có ốc ngâm 15 phút. Đổ dầu nóng lên chảo, phi thơm tỏi cho bát ốc vào xào nhanh tay 5 - 7 phút là dùng được. Khi ăn rắc lá chanh lên.