3 loại nước còn lợi hại hơn nước chanh, hỗ trợ bạn giảm được cân nặng đáng kể

Bắt đầu một ngày mới bằng một cốc nước với vài lát chanh ngâm đã trở thành một trong những phương pháp giảm cân, giải độc được nhiều phụ nữ ưa chuộng.

Tin đáng buồn là, các chuyên gia dinh dưỡng lại tuyên bố cách này hoàn toàn không có tác dụng giảm cân.

Trên thực tế, không có một loại nước thần thánh nào có khả năng làm bạn ốm lại. Tuy nhiên, một số loại nước uống, nếu kết hợp cùng một lối sống lành mạnh và bài tập thích hợp, sẽ hỗ trợ giúp cho bạn giảm cân được tốt hơn.

Cà phê

Ảnh: Internet

Đây là loại nước tăng lực tự nhiên vô cùng hoàn hảo. Những nghiên cứu cho thấy nếu uống 2-3 cốc cà phê trước khi tập thể dục sẽ giúp bạn tập luyện được lâu hơn, sức bền tốt hơn và vì thế bạn sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Một nghiên cứu của Journal of Sports Medicine and Physical Fitness đã chỉ ra rằng, một người khi tập máy đẩy chân, nếu uống cà phê sẽ giúp họ tập nhiều hơn 20%.

Tuy nhiên bắt buộc bạn phải uống cà phê đen, có thể dùng thêm một ít đường không chứa calo và tuyệt đối tránh cho thêm đường bình thường, kem, sữa vì sẽ làm đảo ngược tất cả tác dụng.

Nước đá

Ảnh: Internet

Nước đá lạnh khiến chúng ta phải dùng nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ ổn định của cơ thể.

Uống khoảng 700ml nước đá mỗi ngày có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy thêm 100 calo nữa - phát biểu của chuyên gia dinh dưỡng Mitzi Dulan của Kansas City Royals, tác giả của cuốn sách về giảm cân The Pinterest Diet.

Như vậy, nếu bạn uống nước đá mỗi ngày, duy trì trong một năm có thể giúp giảm được đến 4 kí.

Trà xanh

Ảnh: Internet

Thức uống này không chỉ không có calo mà nó còn hỗ trợ giảm mỡ, giảm cân, là loại nước cực kỳ lành mạnh và tốt cho sức khỏe.

Trong một nghiên cứu, người uống 4 cốc trà xanh mỗi ngày trong vòng 2 tháng có thể giảm nhiều hơn 3 kí so với những người chỉ uống nước lọc.

Kết quả được công bố trong tạp chí Journal of the American College of Nutrition. Nghiên cứu khác vào năm 2013 khẳng định rằng người thường uống trà xanh sẽ nhẹ kí hơn, vòng eo nhỏ hơn đồng thời sức khỏe được cải thiện.

Tuy nhiên bạn nên mua trà lá tươi để bảo toàn các chất chống lão hóa tuyệt vời các lợi ích về sức khỏe của nó.

Bạn cũng không nên uống những loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ trà xanh sẽ không manh lại nhiều kết quả. Tốt nhất vẫn là một cốc trà nóng vừa pha, không thêm đường hay bất cứ thứ gì, một cốc trà xanh thuần túy.

(Nguồn: womenshealthmag)