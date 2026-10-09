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Zoom siêu cận tình trạng của Thiều Bảo Trâm sau lùm xùm di chứng thẩm mỹ

MZ
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Nhan sắc hiện tại của Thiều Bảo Trâm ra sao?

Tối 8/10, thảm đỏ ra mắt Án Mạng Xém Hoàn Hảo trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt cùng khách mời đặc biệt là Hoa hậu Thái Lan Engfa Waraha. Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc gây bất ngờ với mái tóc ngắn sáng màu, DJ Mie, Anh Tú Atus, Huyền Baby, Vũ Ngọc Anh..., Thiều Bảo Trâm cũng là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện.

Đáng chú ý, những đoạn clip quay cận khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm xuất hiện trên thảm đỏ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua những góc quay khá gần, nữ ca sĩ cho thấy diện mạo chỉn chu, gương mặt hài hòa cùng làn da căng bóng. So với những hình ảnh từng gây bàn luận trước đó, diện mạo hiện tại của Thiều Bảo Trâm nhìn khá ổn định, không xuất hiện tình trạng biến dạng hay quá khác lạ như một số bình luận trên mạng xã hội từng đặt vấn đề.

Cận nhan sắc Thiều Bảo Trâm tại sự kiện

Trước đó không lâu, Thiều Bảo Trâm từng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện khác. Một số hình ảnh, video cận mặt trong điều kiện ánh sáng và góc máy khác nhau khiến diện mạo của nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận trái chiều. Có người cho rằng gương mặt của cô có những thay đổi đáng chú ý sau quá trình làm đẹp, trong khi không ít ý kiến lại chỉ ra việc góc quay, ánh sáng và chất lượng hình ảnh cũng có thể khiến đường nét gương mặt trông khác đi.

Bởi vậy, màn xuất hiện tối nay của Thiều Bảo Trâm ở thảm đỏ Án Mạng Xém Hoàn Hảo càng nhận được sự quan tâm, cư dân mạng tò mò rằng liệu nhan sắc nữ ca sĩ có thực sự đang gặp biến chứng thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng để lại bình luận khen nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ, đặc biệt là làn da căng bóng và vẻ ngoài trẻ trung, những tranh luận trước đó tạm thời lắng xuống.

Cận gương mặt của Thiều Bảo Trâm (Ảnh: Chụp màn hình)

Vóc dáng nuột nà của cô cũng được quan tâm (Ảnh: Viết Thanh)

Thực tế, chuyện Thiều Bảo Trâm có can thiệp thẩm mỹ không còn là chủ đề quá mới. Nữ ca sĩ từng công khai việc chỉnh sửa một số đường nét trên gương mặt và không né tránh chuyện làm đẹp. Trong năm 2025, cô từng chia sẻ hình ảnh liên quan đến quá trình chỉnh sửa dáng mũi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới bác sĩ thực hiện. Việc người đẹp thẳng thắn thừa nhận chuyện can thiệp thẩm mỹ cũng khiến khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về hành trình thay đổi diện mạo của cô.

Trước đó Thiều Bảo Trâm bị soi nhan sắc tại một sự kiện khác

Không chỉ có Thiều Bảo Trâm hay dàn khách mời gây chú ý, Án Mạng Xém Hoàn Hảo cũng được quan tâm khi công chiếu vào thời điểm ngoài rạp Việt đang có một dự án liên tục cháy vé. Trong phim, DJ Mie vào vai Trinh, một TikToker chuyên làm nội dung ngôn tình triệu view. Cô tỉnh dậy giữa một phim trường lạnh lẽo trong tình trạng hoảng loạn, rối trí khi phát hiện thi thể của Yến, một nữ diễn viên.

Cùng lúc đó, thám tử Đại (Anh Tú Atus) - người được Trinh thuê để điều tra nghi vấn bạn trai cô ngoại tình - bất ngờ xuất hiện rồi vô tình bị kéo vào vụ án. Từ đây, cặp đôi đũa lệch vừa phải chạy trốn cảnh sát và sát thủ, vừa tìm cách giải mã hàng loạt nghi vấn xoay quanh án mạng. Trong quá trình điều tra, cả hai còn vô tình chạm tới những bí mật phía sau thế giới showbiz.

Hình ảnh trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo (Ảnh: NSX)

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