Zalo một giám đốc sở ở Cà Mau bị hack, nhắn tin mượn tiền nhiều người

Vân Du |

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền từ tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau.

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm thông tin về việc Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, đồng thời đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Giám đốc sở Cà Mau bị hack Zalo , nhắn tin mượn tiền người dân - Ảnh 1.

Nội dung tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau sau khi bị hack

Kẻ xấu hack chiếm dụng Zalo và nhắn tin với nội dung: "Còn đủ 30 triệu không. Cho mượn chuyển qua số này có việc. Sáng mai chuyển lại đ6ược không, tài khoản đang lỗi chưa chuyển được".

Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, nhiều tài khoản có mối quan hệ với 2 cán bộ trên đã gọi điện thoại cho chính chủ để xác nhận nhưng máy luôn trong tình trạng báo bận hoặc không gọi được.

Nhiều chủ tài khoản giả vờ "sập bẫy" để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nắm thông tin về vụ Zalo của cán bộ bị kẻ xấu hack nhắn tin mượn tiền nhiều người, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

