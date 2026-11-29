Trước khi công khai tình trạng sức khỏe, Hậu Hoàng là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam sở hữu kênh YouTube hơn 8,4 triệu người đăng ký và gần 3,8 tỷ lượt xem.

Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi công khai tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân. Nữ YouTuber cho biết vừa được bác sĩ thông báo mắc bệnh máu trắng, một dạng ung thư máu.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người gửi lời động viên, mong cô giữ vững tinh thần và có thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn phía trước.

“Thánh nữ nhạc chế” sở hữu kênh YouTube hàng triệu người theo dõi

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu. Cô bắt đầu hoạt động trên YouTube từ năm 2014, thời điểm các video nhạc chế dần trở thành một hình thức giải trí phổ biến trên mạng xã hội.

Thay vì chỉ đơn thuần thay đổi lời bài hát, Hậu Hoàng xây dựng các sản phẩm có kịch bản, nhân vật và phần trình diễn riêng. Nội dung thường xoay quanh những câu chuyện quen thuộc trong đời sống, học đường, gia đình hoặc văn hóa đại chúng, được thể hiện bằng lời nhạc dí dỏm, cách diễn xuất sinh động và vũ đạo bắt mắt.

Hậu Hoàng là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam với biệt danh “Thánh nữ nhạc chế”. Sau hơn 10 năm hoạt động, kênh YouTube của cô đạt hơn 8,4 triệu người đăng ký và gần 3,8 tỷ lượt xem. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Một số video như Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Những chị đại học đường, Lùn thì sao hay Tuổi thơ tôi từng thu hút lượng lớn người xem. Nhiều sản phẩm đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem, góp phần đưa tên tuổi Hậu Hoàng đến gần hơn với khán giả trẻ.

Sức hút của nữ YouTuber còn được thể hiện qua lượng người theo dõi trên nền tảng. Theo thống kê của vidIQ ngày 24/11/2026, kênh YouTube của cô có khoảng 8,41 triệu người đăng ký và gần 3,79 tỷ lượt xem.

Sau nhiều năm hoạt động, Hậu Hoàng vẫn duy trì được dấu ấn riêng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Các video của cô thường mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, đồng thời tạo nên phong cách đặc trưng khó nhầm lẫn với những nhà sáng tạo khác.

Khán giả gửi lời động viên sau thông báo mắc bệnh

Hơn một thập kỷ hoạt động giúp cô xây dựng được lượng khán giả đông đảo, đồng thời tạo dựng hình ảnh riêng trong lòng công chúng.

Thông tin nữ YouTuber mắc bệnh máu trắng ở tuổi 31 vì thế khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi bài đăng được chia sẻ, đông đảo khán giả gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần lạc quan và có thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Với những dấu ấn đã tạo dựng trong sự nghiệp, Hậu Hoàng là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Hiện tại, sự quan tâm của khán giả hướng về nữ YouTuber cùng những lời chúc mong cô sớm ổn định sức khỏe.