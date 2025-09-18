YouTuber, TikToker Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông

Chiều 18-9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng mạng bất ngờ và thương tiếc. Anh được cho là qua đời ở tuổi 33 do gặp tai nạn giao thông tại Mộc Châu, Sơn La.

Nhiều người tiếc thương khi nghe tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời. FBNV

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Mộc Châu (tỉnh Sơn La), sáng 18-9, bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được xác định H.H.G., là TikToker kiêm YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, TikToker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao (SN 1992). Trong giới review công nghệ và ẩm thực, Giao Heo để lại ấn tượng cho người xem với các video hài hước, sáng tạo và câu nói meme đặc trưng "HEHE BOIZ".

Ngoài ra, kênh TikTok ẩm thực của anh rất nổi tiếng, với gần 1,8 triệu lượt người theo dõi và 39,9 triệu lượt người thích. Không chỉ dừng lại ở những công thức nấu ăn đơn giản hay review đồ công nghệ, Giao Heo còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực.

Theo cập nhật từ tài khoản Facebook của Giao Heo, bài đăng và hình ảnh gần nhất của anh là vào 21 giờ 48 phút ngày 17-9. Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 17-9, nam YouTuber còn check-in ở Hà Nội, hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La).

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời đang được cơ quan chức năng làm rõ.