YouTuber Thạch Trang - chủ nhân kênh My20s đang "được lòng" dân mạng: Năng lượng tích cực chính là thứ câu view

Gần đây, người ta luôn nói về YouTube với sự ngán ngẩm bởi các nội dung nhảm nhí, rẻ tiền, câu view. Dẫu vậy, vẫn có những kênh YouTube "được lòng" dân mạng dù chẳng cần màu mè, "làm trò" hay cố gắng show off, khoe khoang. Cô nàng du học sinh Đức - Thạch Trang với kênh YouTube My20s là một ví dụ.



YouTuber Thạch Trang

Thạch Trang chính là kiểu con gái sẽ khiến bạn "say nắng" ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Chưa hết, cô nàng còn luôn toả ra thứ năng lượng tích cực mà ai cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi xem những video của Thạch Trang.



Cuộc sống của cô nàng YouTuber này cũng ngập tràn những điều thú vị và cách cô nàng tận hưởng mọi thứ với sự vui vẻ, lạc quan làm ai cũng thấy vui lây.

Vậy nên, chẳng lạ gì khi Instagram của Thạch Trang có hơn 117k người follow trên Instagram và hơn 200k người subscribe trên YouTube.

Thạch Trang Tên thật: Nguyễn Thạch Phương Trang Sinh năm 1998 Du học sinh ngành truyền thông ở Đức Sở hữu kênh YouTube My20s

Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nhé!

Mình tên là Thạch Trang, hiện đang là du học sinh ở Đức. Mình là một YouTuber và mình chia sẻ về cuộc sống của mình trên channel có tên là My20s.

3 từ miêu tả chính xác nhất về bạn là?

Lạc quan, lí trí và ham học hỏi.

Cơ duyên nào đưa Thạch Trang trở thành một YouTuber?

Mình là sinh viên ngành truyền thông nên muốn tạo ra một sản phẩm truyền thông gì đó của riêng mình. Mình nghĩ nếu làm được thì sẽ có lợi thế hơn khi đi xin việc ở Đức. Nên mình đã quyết định làm vlog về cuộc sống của mình và không ngờ là được mọi người đón nhận nhiều như thế.

Thạch Trang là YouTuber đang rất "được lòng" dân mạng

Cái tên My20s bắt nguồn từ đâu? Hình như cái tên này đã nhiều lần làm Trang bị hiểu nhầm là tên My nhỉ?

My20s có nghĩa là khoảng thời gian từ 20-29 tuổi - một quãng tuổi thanh xuân rất tươi đẹp. Mình đặt tên này để thể hiện ý định rằng đây sẽ là nơi lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.

Những vlog của My20s thường được ra đời ngẫu hứng hay được lên kế hoạch sản xuất kĩ càng, chỉn chu?

Mình sẽ lên ý tưởng trước trong đầu về một chủ đề nào đó nhưng thường không có kịch bản quá chi tiết vì sẽ làm vlog bị mất tự nhiên. Mình cứ quay thôi rồi tự dựng đến khi nào thấy ưng ý nhất, hài lòng nhất thì post lên.

Bạn có đặt mục tiêu cho mình, như là được nút Bạc rồi nút Vàng, có bao nhiêu subscribe… hay chỉ làm đến đâu hay đến đó?

Thật ra điều này cũng khó đặt mục tiêu vì việc view có cao hay không, subscribe hay không thì còn cần một chút may mắn. Mục tiêu duy nhất mà mình đặt ra là mỗi sản phẩm video mà mình làm ra phải chất lượng, bản thân mình xem phải thích thú thì mình mới đăng lên. Chứ mình không làm theo kiểu lấy số lượng.

Đến bây giờ thì đâu là video mà Trang thích nhất?

Có 2 video mà mình thích nhất là video sinh nhật và video về Việt Nam. Hôm sinh nhật mình thì lần đầu tiên mình gặp một bạn người Hàn lại còn được một chị Việt Nam tặng vé đi xem concert. Video về Việt Nam là sau 3 năm mình mới về lại Việt Nam nên được đi ăn, đi chơi rất là vui.

Sự nổi tiếng trên YouTuber và Instagram đã mang đến cho Trang những gì? Nó có làm bạn thay đổi gì không? Vậy có phiền phức gì không?

Từ trước đến giờ mình luôn đăng những thứ tích cực lên MXH để mọi người luôn cảm thấy vui vẻ và sau này nhìn lại thì mình cũng thấy à toàn là kỉ niệm vui. Sau này, khi số lượng người theo dõi mình tăng lên thì thói quen đó vẫn được duy trì.

Và một điều khiến mình vui đó là khi có người quan tâm mình thì mình cũng tự ý thức phải phát triển bản thân, làm mới mình để mọi người luôn hứng thú và tiếp tục theo dõi mình.

Trang nghĩ điều gì của mình đã cuốn hút được người khác ấn nút subscribe?

Gần đây mình có đọc một cuốn sách tên là "The power of now - Sức mạnh của hiện tại", mới thấy là có khá nhiều người không tìm được bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.

Mình thấy mình may mắn là lúc nào mình cũng lạc quan, vui vẻ và dễ tìm thấy niềm vui trong những thứ bé nhỏ. Có lẽ khi xem video của mình, mọi người được truyền thêm một chút năng lượng hạnh phúc. Chính vì thế nên mọi người mới thích video của mình

Điều dễ nhận ra trong các vlog của Trang là nguồn năng lượng của bạn rất tích cực. Trang làm gì để bản thân luôn vui vẻ vả mang được năng lượng đó đến mọi người?

Mình nghĩ mấu chốt của niềm vui và sự thoải mái chính là sống và làm việc có kế hoạch. Mình luôn viết ra rằng mình cần phải làm gì và hoàn thành nó. Lúc đó mình sẽ kiểm soát được mọi thứ và không bị áp lực, mệt mỏi hay rối lên. Mọi thứ trật tự sẽ khiến mình tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Trang làm gì để vực lại tinh thần khi gặp chuyện buồn?

Khi có chuyện buồn thì mình sẽ tìm cách giải quyết nó. Nếu vấn đề đó nằm ngoài tầm giải quyết của mình thì mình cứ buồn thôi, ở trong phòng một mình, suy nghĩ hoặc ra ngoài đi dạo rồi chờ cho tâm trạng tốt lên.

Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống du học ở Đức?

Du học sinh, dù là du học ở nước nào thì mình cũng được trải nghiệm, khám phá bản thân và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Du học sinh ở Đức có khá nhiều điều thoải mái như là được miễn phí học phí, thuê nhà hay đi lại bằng phương tiện công cộng cũng được giảm giá.

Một điểm cộng nữa là khi đi du học, mình phải học thêm tiếng Đức nên biết được 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức thì cũng là lợi thế lớn. Nhìn chung, Đức là một đất nước đáng để cân nhắc nếu bạn muốn đi du học.

Cái được và cái mất của một du học sinh là gì?

Mình chưa nghĩ ra được là đi du học thì mất gì. Mình hơi tiếc một chút là chưa được trải nghiệm đời sống sinh viên ở Việt Nam. Như là các bạn đi học quân sự rất vui thì mình chắc chắn sẽ không được trải qua.

Với cả, hàng quán ở Việt Nam rất nhiều mình có thể đi chơi, lê la thoải mái. Ở Đức, ra ngoài thì chỉ có ăn nhà hàng thôi mà sinh viên nghèo không có tiền nên bên đó cũng bị hạn chế khoản chơi bời.

Ai là người truyền cảm hứng cho bạn trong cuộc sống?

Mẹ chính là người truyền cảm hứng, động lực cho mình trong cuộc sống. Bất cứ vấn đề gì mẹ cũng có một góc nhìn đa chiều và thú vị hơn, sâu sắc hơn nên mình thường hỏi ý kiến mẹ mỗi khi khúc mắc hay băn khoăn.

Một tật xấu của Trang mà không ai biết?

Mình rất mau nước mắt. Buồn mình cũng khóc. Áp lực mình cũng khóc. Vui mình cũng khóc. Tật xấu này khá là phiền nhưng mình không biết cách nào để kiểm soát bản thân tốt hơn nên đành kệ nó vậy.

Điều điên rồ nhất bạn từng làm là gì?

Hôm đó mình buồn quá và không biết làm sao để hết buồn nên từ Đức, mình đã bắt xe đi Ý rồi lang thang ở Milan một ngày. Nó không hẳn là điên rồ nhưng việc ngẫu hứng như vậy cũng khiến tâm trạng mình tốt hơn và sau đó đã quên mất mình buồn vì việc gì.

Gần đây, nhiều người mất hứng thú vì cho rằng YouTube chỉ toàn nội dung nhảm nhí, câu like rẻ tiền, Trang nghĩ sao về những trường hợp này? Bạn đã bao giờ muốn "chiêu trò" gì đó để có nhiều view, nhiều subscribe hơn chưa?

Mình nghĩ là MXH nào thì cũng có những nội dung không lành mạnh để câu like. Nhưng mà, người xem thì cũng có sự sáng suốt và họ sẽ chọn lọc nội dung. Còn chuyện "chiêu trò" thì chắc chắn là không rồi. Mình nghĩ nội dung hiện tại của mình đang đi đúng hướng và vẫn có đối tượng người xem riêng nên không việc gì mình phải cố gắng bắt chước hay làm màu gì cả.

Trang có lời khuyên gì dành cho các bạn muốn làm YouTuber?

Mình nghĩ các bạn hãy kiên trì ở lúc bắt đầu. Ban đầu khi mình làm vlog thì cũng chỉ có bố mẹ mình xem thôi. Các bạn cứ làm khoảng 4-5 video cho nó đầy đặn cái kênh một chút rồi giới thiệu nó vào các diễn dàn để mọi người biết đến. Nếu nội dung bạn chất lượng, đầu tư thì chắc chắn dần dần kênh sẽ phát triển thôi.