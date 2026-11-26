Nữ YouTuber Hậu Hoàng khiến khán giả lo lắng khi lần đầu chia sẻ về việc mắc ung thư, thừa nhận cú sốc khiến cô suy sụp và chưa biết cách đối diện.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hậu Hoàng chia sẻ thông tin khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết bản thân được bác sĩ thông báo mắc ung thư.

Hậu Hoàng chia sẻ thông tin mắc ung thư.

Nữ YouTuber Hậu Hoàng thừa nhận chưa bao giờ nghĩ hai chữ “ung thư” lại có thể khiến một người vốn siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời và yêu cuộc sống như cô rơi vào trạng thái suy sụp, thậm chí mất đi khát khao sống nhanh đến vậy.

Hậu Hoàng cho biết trước đây cô thường thấy các nhân vật mắc bệnh ung thư trên màn ảnh nhưng không nghĩ có ngày bản thân phải đối diện với thông báo tương tự từ bác sĩ.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên YouTube Việt Nam, được khán giả đặt biệt danh “thánh nhạc chế” nhờ loạt video có nội dung hài hước, cách thể hiện trẻ trung và giàu năng lượng.

Hậu Hoàng từng theo học ngành Tài chính tại Học viện Tài chính. Khi còn là sinh viên năm thứ tư, cô bắt đầu gây chú ý với video cover mang tên “Lép”. Ban đầu, việc làm video chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân, nhưng sự đón nhận của cộng đồng mạng đã giúp cô có thêm động lực theo đuổi con đường sáng tạo nội dung.

Sau khi tốt nghiệp, Hậu Hoàng từng thử sức với công việc văn phòng nhưng nhận ra bản thân không phù hợp với môi trường này. Cô quyết định chuyển hướng, tập trung sản xuất các video giải trí trên YouTube.

Nhiều sản phẩm của Hậu Hoàng từng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội như loạt video Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Những chị đại học đường, Sức mạnh của Sao Đỏ, Lùn thì sao... Các video có cách xây dựng tình huống gần gũi, lời nhạc dí dỏm, kết hợp diễn xuất và vũ đạo, thu hút lượng lớn người xem.

Năm 2021, kênh YouTube của Hậu Hoàng đạt 2,4 tỷ lượt xem. Thời điểm đó cô có 7,34 triệu người đăng ký và nhiều video vượt mốc 100 triệu lượt xem.

YouTuber Hậu Hoàng.

Không chỉ hoạt động trên nền tảng trực tuyến, Hậu Hoàng còn thử sức ở nhiều chương trình truyền hình. Năm 2020, cô tham gia chương trình thực tế Sao nhập ngũ, gây chú ý bởi tính cách hài hước, sự nhanh nhẹn và tinh thần lăn xả trong các thử thách.

Năm 2021, cô tiếp tục chứng minh khả năng vũ đạo khi tham gia chương trình Sàn đấu vũ đạo , kết hợp cùng biên đạo Ngọc Tân. Tại đây, Hậu Hoàng cho thấy bản thân không chỉ có khả năng sáng tạo nội dung hài hước mà còn sở hữu nền tảng nhảy múa và khả năng trình diễn sân khấu.

Cuối năm 2024, Hậu Hoàng tiếp tục làm mới hình ảnh khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió . Sự xuất hiện của cô mang đến màu sắc trẻ trung, hài hước nhưng cũng cho thấy nỗ lực thử sức ở những lĩnh vực nghệ thuật khác.

Trong nhiều năm hoạt động, Hậu Hoàng xây dựng hình ảnh một cô gái vui vẻ, giản dị, có phần nhí nhảnh và luôn tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, thông tin cô đang phải đối diện với căn bệnh nghiêm trọng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hiện người hâm mộ dành nhiều lời động viên, mong Hậu Hoàng giữ vững tinh thần, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và đội ngũ y tế để bước qua giai đoạn thử thách này.