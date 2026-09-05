York Space Systems ra mắt nền tảng vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo siêu thấp

York Space Systems giới thiệu LX/V-CLASS, nền tảng tàu vũ trụ thế hệ mới được thiết kế cho các nhiệm vụ tại quỹ đạo Trái đất siêu thấp (VLEO).

Minh họa nền tảng tàu vũ trụ LX / V-CLASS.

Nền tảng này được phát triển dựa trên các dòng S-CLASS và LX-CLASS của York, nhưng được tối ưu để hoạt động lâu dài ở độ cao rất thấp, nơi lực cản khí quyển lớn hơn đáng kể so với quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Một lợi thế của VLEO là khí quyển có thể nhanh chóng làm suy giảm và loại bỏ các mảnh vỡ khỏi khu vực quỹ đạo xung quanh.

Hoạt động gần Trái đất hơn cho phép các cảm biến trên tàu thu được hình ảnh và dữ liệu có độ phân giải cao hơn, đồng thời rút ngắn khoảng cách truyền tín hiệu giữa vệ tinh và mặt đất.

Theo York, LX/V-CLASS cũng có thể bổ sung cho các vệ tinh đang hoạt động tại LEO, quỹ đạo Trái đất trung bình (MEO), quỹ đạo địa tĩnh (GEO) và khu vực không gian cận Mặt trăng, qua đó tạo thêm một lớp cho các kiến trúc không gian có khả năng chống chịu cao hơn.

Nền tảng mới kế thừa kết quả từ sứ mệnh BANE của York, trong đó tàu vũ trụ từng hoạt động ở độ cao thấp tới 200km.

Sứ mệnh này giúp kiểm chứng hệ thống cần thiết để duy trì hoạt động tại VLEO, bao gồm liên lạc và điều khiển tư thế trong môi trường có lực cản khí quyển lớn.

York cho biết nhu cầu đối với các tàu vũ trụ hoạt động tại VLEO đang tăng lên, đặc biệt nhờ khả năng cung cấp hình ảnh chất lượng cao hơn và giảm yêu cầu về công suất liên kết truyền thông.

Công ty đã đầu tư hơn 755 triệu USD vào năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ mở rộng sang lĩnh vực VLEO, đồng thời rút ngắn thời gian đưa vệ tinh vào hoạt động khi nhu cầu của khách hàng tăng.

Giám đốc công nghệ York Space Systems Michael Lajczok cho biết khách hàng đang yêu cầu đa dạng hóa quỹ đạo và cần các nhà cung cấp có khả năng sản xuất quy mô lớn dựa trên những nền tảng đã được chứng minh trong thực tế.

LX/V-CLASS được thiết kế để có thể triển khai trong vòng 6-7 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết, giúp York rút ngắn đáng kể thời gian đưa các vệ tinh VLEO vào hoạt động.